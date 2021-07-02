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З Днем ангела Інна! Красиві листівки і поздоровлення

З Днем ангела Інна! Красиві листівки і поздоровлення
Оновлено 21:30 Сьогодні Телеграф

У суботу, 3 липня за церковним календарем відзначається день пам'яті мученика Інни Новодунского. Раніше ім'я Інна було чоловічим, а тепер володарями цього імені є дівчата.

Інна Новодунский - мученик слов'янин з північної Скіфії. Святий був учнем Андрія Первозванного, і звертав в християнську віру варварів. Подібне не сподобалося місцевому правителю, і він наказав скинути Інну взимку в крижану річку.

Ім'я Інна має латинське походження, і в перекладі означає "бурхливий потік", "енергійна", "плаваюча".

За характером Інни дівчата дуже добрі, сприйнятливі до чужого горя і проблем. Вони люблять дітей, і на перший план завжди ставлять свою сім'ю. З недоліків - надмірна принциповість і впертість.

У зв'язку з іменинами Інни "Телеграф" зробив добірку красивих вітальних листівок з Днем ангела.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор стрічки новин
Перегляди: 36

Все по темі:

Картинки, День ангела, Привітання, Вірші, Листівки, Свята, Іменини.
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