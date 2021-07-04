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Неділя, 04.07.2021
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З Днем ППО України і Днем ВМС України: картинки і листівки зі святами

З Днем ППО України і Днем ВМС України: картинки і листівки зі святами
00:12 Сьогодні Телеграф

4 липня 2021 року дуже "насичений" день, адже на першу неділю другого місяця літа припадає відразу кілька свят: День Військово-морських сил Збройних Сил України та День військ протиповітряної оборони України.

День Військово-Морських Сил Збройних Сил - це свято працівників морського і річкового флоту. Флот відіграє важливу роль в кожній державі. Військовослужбовці ВМС забезпечують спокій з боку моря. Вони ведуть боротьбу проти піратства, тероризму та стежать, щоб морським шляхом не провозили заборонене. Свято встановлене в червні 2015 року указом президента Петра Порошенка.

День військ протиповітряної оборони України - професійне свято військовослужбовців, які охороняють повітряний простір України. Вони охороняють державний кордон країни в повітряному просторі та контролюють перельоти через неї. День ППО України був встановлений в 1997 році указом президента України Леоніда Кучми.

"Телеграф" склав добірку картинок і листівок з цими святами.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор стрічки новин
Перегляди: 45

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Картинки, Привітання, Свято, Листівки, День флоту.
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