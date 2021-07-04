З Днем Нацполіціі і судексперта України 2021: кращі привітання в листівках і картинках українською

У 2021 року день 4 липня насичений багатьма святковими заходами, а все завдяки професійним святам, які випадають на цю дату. Так, відзначається День Національної поліції України та День судового експерта України, а також День Військово-морських сил Збройних Сил України та День військ протиповітряної оборони України.

День Нацполіціі України - це одне з основних офіційних державних і професійних свят України, яке відзначається щорічно 4 липня згідно з Указом Президента України від 4 квітня 2018 № 97. В цей день, у 2015 році, Президентом України був підписаний новий Закон України "Про Національну поліцію", який раніше був затверджений у Верховній Раді.

Це свято має велике значення як для громадян країни, так і для самих поліцейських, повагу до яких і показує День національної поліції України.

День судексперта України - це професійне свято судового експерта, яке відзначається в Україні 4 липня кожного року. Свято було засновано Указом Президента України Віктора Ющенка №424 / 2009 від 10.06.2009 року "Про день судового експерта".

З ініціативою введення Дня судового експерта України, виступила Координаційна рада з проблем судової експертизи, яка діє при Міністерстві юстиції України, мотивуючи своє рішення тим, що судово-експертна сфера має величезне значення для забезпечення правосуддя в суспільстві і захисту прав людини.

В цей день "Телеграф" зібрав красиві листівки і картинки з професійними святами.