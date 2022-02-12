Валіза – головний атрибут подорожі. Як зібрати її правильно?

Ефективно складена валіза — запорука успішної поїздки. Що слід брати у подорож і як краще збирати речі, читайте у матеріалі

Джемма Ліллі та Шарлотта Реддінгтон, дизайнери британської компанії Style Sisters, дали поради, як максимально ефективно упакувати речі у валізу перед поїздкою. Цією інформацією вони поділилися із ресурсом Espress.

Вони звертають увагу на те, що, якщо ви збираєтесь у поїздку, то вам обов’язково потрібно все заздалегідь продумати. Перш за все, ви повинні дізнатися, які речі надає готель, так ви уникнете зайвого багажу, такого як фен або туалетне приладдя.

Експерти порадили заздалегідь продумати свій гардероб та скласти список необхідного, щоб нічого не забути.

Коли збиратимете свої речі, спочатку краще складіть взуття, потім одяг та засоби особистої гігієни, вологовідштовхуючі речі радять класти з боків, так ви зможете захистити свої речі від попадання вологи. Дизайнери також відзначили, що валізу краще заповнювати з кутів до центру, таким чином, щоб її простір, можна було використати більш ефективно.

Раніше "Телеграф" писав про те, як ефективно зібрати речі у поїздку.