Сотні тисяч робочих місць у сфері туризму тепер під загрозою

Новини подорожі:За підрахунками Всесвітньої ради з туризму і подорожей, глобальні поїздки можуть скоротитися аж до 25% через пандемію коронавірусу.

За даними Всесвітньої ради з туризму та подорожей (WTTC), до 50 мільйонів робочих місць в секторі подорожей і туризму знаходяться під загрозою через глобальну пандемію коронавіруса Covid-19.

Як повідомляє Daily Mail, останні дані WTTC свідчать про те, що в 2020 році глобальні поїздки через негативний вплив коронавіруса можуть скоротитися, при найгіршому прогнозі, на 25%. Це еквівалентно втраті трьох місяців глобальних поїздок, що може призвести до скорочення робочих місць на 12-14%.

«Дані WTTC показують різкий вплив на сектор подорожей і туризму нинішнього спалаху Covid-19, а аналіз наразі прогнозує, що в глобальному масштабі в цьому секторі під загрозою знаходиться до 50 мільйонів робочих місць», – зазначила президент і генеральний директор WTTC Глорія Гевара.

В організації констатують, що спалах коронавіруса становить значну загрозу для галузі в цілому – як для тих, хто працює в ній, так і для тих, хто хоче продовжувати. У зв'язку з цим в WTTC закликають вжити низку заходів для забезпечення швидкого відновлення сектора після того, як Covid-19 буде взято під контроль.

Вони включають в себе скасування або спрощення отримання віз, скасування правила 80-20 «використовуй його або втрать» для авіакомпаній, зниження або скасування податків для мандрівників і підтримку сильно постраждалих напрямків, в тому числі через грошові вливання для маркетингових кампаній.

Туризм, за даними Міжнародної асоціації повітряного транспорту (IATA), небезпечний коронавірус з Китаю може завдати авіаперевізникам по всьому світу від 63 млрд дол. до 113 млрд дол. збитків в 2020 році.