Галицький нацпарк закрили на карантин

Новини подорожі:Галицький національний природний парк на Івано-Франківщині з понеділка, 16 квітня, тимчасово не прийматиме відвідувачів через оголошений в Україні карантин.

"У зв’язку із оголошеним карантином на державному рівні Галицький національний природний парк тимчасово закриває двері для наших відвідувачів", – йдеться в повідомлення.

Про відновлення звичного режиму роботи у нацпарку обіцяють повідомити додатково на сайті.

Нагадаємо, Галицький національний природний парк створено 2004 року. Територія парку розміщена вздовж річки Дністер та його приток: річок Лімниці, Лукви, Гнилої Липи. На території парку працює музей "Природа Землі Галицької" та Центр реабілітації диких тварин.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 16 березня по всьому світу коронавірусом заразилися 169 387 осіб, померли 6 513, одужали - 77 257. Про це свідчать дані онлайн-карти поширення Covid-19 від Дослідницького центру системних наук та інженерії Університету Джонса Гопкінса.

В Україні підтверджено три випадки зараження коронавірусом, один із них летальний — 13 березня від коронавірусу померла 71-річна пацієнтка з Радомишля на Житомирщині.