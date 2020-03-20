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Чудові екодук, щорічно рятують життя диких тварин (Фото)
Важко сказати, скільки тварин гине під колесами автомобільного транспорту по всьому світу щороку, але, за оцінками, тільки в США кожен день на дорогах гине до одного мільйона особин. Як ви побачите на фотографіях, деякі країни докладають великих зусиль, щоб забезпечити безпеку представникам тваринного світу. Перший екодук (спеціальна споруда у вигляді моста для міграції тварин) був побудований у Франції в 1950-х роках, а найдовший, під назвою Natuurbrug Zanderij Crailoo, можна знайти в Нідерландах: його довжина - понад 805 метрів!
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