Чудові екодук, щорічно рятують життя диких тварин (Фото) Важко сказати, скільки тварин гине під колесами автомобільного транспорту по всьому світу щороку, але, за оцінками, тільки в США кожен день на дорогах гине до одного мільйона особин. Як ви побачите на фотографіях, деякі країни докладають великих зусиль, щоб забезпечити безпеку представникам тваринного світу. Перший екодук (спеціальна споруда у вигляді моста для міграції тварин) був побудований у Франції в 1950-х роках, а найдовший, під назвою Natuurbrug Zanderij Crailoo, можна знайти в Нідерландах: його довжина - понад 805 метрів!