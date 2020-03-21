Головні туристичні міста світу спорожніли через карантин (Відео)

Новини подорожі:Все більше країн запроваджують обмеження на пересування громадян і приїзд туристів.

Пандемія коронавірусу викликала не тільки паніку, але й змусила уряди країн швидко діяти і вводити жорсткі карантинні заходи. Так, закриваються кордони, йдуть на вимушені канікули школярі і студенти, пересування громадян по місту також знаходиться під забороною або жорстко регламентується.

Венеція (Італія)

Око Лондона (Велика Британія)

Амстердам (Нідерланди)

Базиліка святого Петра (Ватикан)

Звичайно, це позначилося на житті міст: ті з них, які зазвичай завантажені туристами або жителями швидко порожніють. І стосується це всіх: від одного з символів шаленого ритму сучасного життя Таймс-Сквер у Нью-Йорку до старовинних каналів Венеції, в які нещодавно почали повертатися дельфіни.