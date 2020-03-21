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Мальовниче містечко, яке надихає туристів (Фото)
Це один з п'яти крихітних італійських міст італійської Рів'єри Cinque Terre. На західній стороні цього древнього містечка розташована напрочуд гарна гавань, обрамлена мальовничими будівлями. Незважаючи на те, що тут немає природних пляжів, це місце вважається найкращим для підводного плавання.
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