Побачити північне сяйво можна, не встаючи з дивану (Відео)

Новини подорожі:Допоможе в цьому пряма трансляція з дослідницького центру в канадській Манітобі.

Відсутність можливості подорожувати через карантин, на якому зараз перебуває більшість країн, змушує вдаватися до інших способів побачити цей світ.

І завдяки технологічним досягненням організувати «поїздку» можна, не встаючи з дивана.

Побачити архітектуру, відвідати музеї або прогулятися природними пам'ятками різних країн можна за допомогою віртуальних турів.

Також, не виходячи з власного будинку, можна насолодитися неймовірним природним світловим шоу – північним сяйвом.

«Розташована в Churchill Northern Studies Centre в Черчиллі, Манітоба, ця камера стоїть безпосередньо під авроральним овалом – одним з найкращих місць на Землі для спостереження за північним сяйвом», – йдеться на сайті Explore.org.

Пізня зима й рання весна вважаються найкращим періодом для спостереження за цим атмосферним явищем, що вражає.