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Онлайн-туризм: Хортиця показала одну зі своїх красот (Відео)

Онлайн-туризм: Хортиця показала одну зі своїх красот (Відео)
22:21 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новини подорожі:Екскурсоводи Хортиці запросили в онлайн-мандрівку до Будинку кошового.

У Національному заповіднику "Хортиця" провели онлайн-екскурсію Будинком кошового отамана на Запорозькій Січі.

Відповідне відео виклали на сторінці Хортицького заповідника в Facebook.

"Будинок кошового отамана – це резиденція голови держави Землі війська запорозького низового. Будинок – зрубний, а дах вкритий гонтою – дерев’яною черепицею. Має три кімнати: сіни, робочий кабінет отамана – світлиця – й опочивальня. Але ще були кухонька та комора, загалом п’ять кімнат. Ми їх скоротили, бо на всю Січ розкинутися не можемо", – розповів екскурсовод, співробітник Національного заповідника "Хортиця" В’ячеслав Зайцев.

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Переглянувши майже 20-хвилинну екскурсію, можна познайомитися з побутом кошового отамана Запорозької Січі, зокрема, побачити бодню (діжку для напоїв), грубу, одяг, численні скрині, велике ліжко з незвичною ковдрою. Крім того, в будинку представлені зброя, атрибути влади кошового. Також є змога дізнатися про культуру споживання кави на Січі.

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Все по темі:

Туризм, Карантин, Хортиця, Коронавірус, Будинок кошового, Онлайн-туризм.
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