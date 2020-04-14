Фото українського рожевого озера потрапило до National Geographic Traveller

Новини подорожі:Знімки зроблені на соляних озерах у Херсонській області.

Світлина одеського фотографа Євгена Самученка з’явилася на розвороті травневого випуску британського видання про подорожі National Geographic Traveller. Про це повідомив автор фото в Facebook.

«Мій знімок з України опубліковано на розвороті друкованого журналу National Geographic Traveller. Травневий випуск», – написав Самученко.

Фото – частина серії At the Pink Planet («На Рожевій планеті»), яка увійшла до шорт-листа премії Sony World Photography Awards 2020. Знімки зроблені на соляних озерах у Херсонській області.

Фото: Facebook автора знімку

«Коли вперше бачиш рожеві соляні озера в Херсонській області в Україні, створюється враження, що дивишся на іншу планету. В літні місяці мікроскопічні водорості впливають на колір води, через що вона стає червоно-рожевою. Якщо дивитися на все це згори, краєвид відкривається просто неземний, тому я знімав з дрона, щоб передати всю атмосферу цього незвичайного місця», – прокоментував свій проєкт Євген Самученко.