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Подорожуємо разом: онлайн поїздки світом

Подорожуємо разом: онлайн поїздки світом
10:52 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новини подорожі:Відчуйте справжній дух пригодництва, не виходячи з дому.

Якщо звичайні онлайн-тури вам набридають, саме час змінювати такі мандри світом на віртуальний потяг.

З вікна вагону ви зможете побачити мальовничі гірські пейзажі Швейцарії або сховати очі від яскравого відблиску світла на білосніжних снігах Півночі. Усе, що вам знадобиться – трохи вільного часу.

Фломська залізниця, Норвегія

Маршрут цією залізницею вважається одним з найкрасивіших поїздок потягом по всьому світу. На глядача чекають гори, водоспади, глибокі ущелини й затишні ферми на високогір’ї.

Гебі та Фукуен, Японія

Маршрут пролягає через гористу місцевість і довгі темні тунелі.

Ретійська залізниця зі Швейцарії до Італії

Розслабтеся і спостерігайте, як потяг прорізатиме мальовничі села і рухатиметься поряд з запаморочливими скелями й блакитними водами. Залізниця через гори 

Пайкс Пік у Колорадо, США

Пайкс Пік - гора у Колорадо, яка знаходиться на висоті 14 115 футів над рівнем моря. Якщо ви коли-небудь мріяли дістатися її вершини – у вас є шанс.

Залізниця Белград-Бар, Чорногорія

Подорож розпочинається у містечку Бар, поблизу Адріатичного моря. Потім – найдовша тунельна лінія і найвищий залізничний міст Європи. 

Узбережжя Північного Уельсу, Англія

Подорож уздовж красивого узбережжя Уельсу на британському пасажирському дизельному потязі. Екскурсія починається у Честері й продовжується пишною сільською місцевістю.

Nordland, Норвегія

Ви фактично переходите за Північне полярне коло, мандруючи з маленького норвезького містечка.

Центральна Антська залізниця, Перу

Її вважають однією з наймальовничіших залізниць світу. Подорож складається з чотирьох частин. Глядач зможе віртуально насолодитися ріками, високими мостами і каньйонами. 

7 маршрут метро Нью-Йорка, США

Ця подорож буде цікавою для тих, хто вже скучив за виглядом суворої підземки. Але американський метрополітен має геть інший вигляд, ніж в Україні. Проїдьтеся нью-йоркськими тунелями, а потім "вириньте" разом з вагоном на поверхню міста.

Залізниця у Сараєво, Боснія і Герцоговина

Дослідіть балканську країну потягом завдяки цьому відео з виглядом на кабіну.

Південно-Західна залізниця, Англія

Свою мандрівку ви розпочнете з лондонського метро, а потім відправитеся на захід, нарешті спуститеся на південь. Ви побачите неймовірну панораму Лондона, перш ніж поїдете у зелену сільську місцевість.

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Онлайн, Карантин, Подорожі, Пригоди, Увесь світ, Машиністи.
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