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У 76 містах Німеччини ресторатори влаштували акцію протесту "порожні стільці"

У 76 містах Німеччини ресторатори влаштували акцію протесту "порожні стільці"
20:55 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини подорожі:За даними TAG24, до акції долучилися ресторатори у 76 містах Німеччини.

Німецькі ресторатори проводять акцію "порожні стільці", вимагаючи від уряду включити відкриття закладів громадського харчування до стратегій виходу із викликаної коронавірусом кризи, що розробляються для кожної із земель ФРН.

На знак протесту ресторатори виставляють порожні стільці та накриті столи у місцях, що були найбільш відвідуваними до запровадження карантину.

Учасники акції вимагають включити відкриття ресторанів, барів та кафе до стратегій земель ФРН щодо виходу з викликаної коронавірусом кризи. Ресторатори наголошують, що у цих стратегіях передбачено відкриття шкіл, перукарень та зоопарків, відновлення роботи невеликих майстерень тощо. Водночас для закладів харчування лишається чинною заборона на роботу, за винятком приготування їжі на винос. Головним аргументом рестораторів залишаються великі втрати через відсутність відвідувачів та необхідність платити оренду. Вони наголошують, що не всі заклади зможуть відновити свій бізнес після завершення кризи. Зауважується, що більшість закладів не працює в Німеччині з 22 березня.

Влада у відповідь звертає увагу на те, що їсти в масках неможливо, як і примусити всіх відвідувачів тримати дистанцію не менш як 1,5 метра.

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Як повідомлялося, станом на 25 квітня у Німеччині зафіксовано 155 054 випадків COVID-19, 5788 пацієнтів померли, одужали — 109 800.

Станом на ранок 25 квітня у світі зафіксовано 2 831 860 випадків коронавірусу, зокрема 807 010 осіб одужали та 197 318 померли.

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Протест, Ресторан, Карантин, Німеччина.
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