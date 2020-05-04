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Туристичний сезон на Львівщині розпочнуть 1 червня

Туристичний сезон на Львівщині розпочнуть 1 червня
12:25 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Unsplash

Новини подорожі:На Львівщині планують дати старт туристичному сезону 1 червня, приділивши особливу увагу еко- та агротуризму, оздоровчому напрямку відпочинку, а також мандрам для родин.

Про це заявив заступник голови Львівської ОДА Юрій Холод під час відвідування національного природного парку "Сколівські Бескиди" та смт Славське, повідомляє пресслужба облдержадміністрації.

"Ми вже розробляємо стратегію виходу з кризи туристичної галузі Львівщини. Маємо травень для того, щоб зробити все максимально можливе: допомогти скооперуватися та вийти з кризи туристичному бізнесу, підтягнути якість туристичної інфраструктури в області, подумати над всіма доступними варіантами і впровадити всі безпекові заходи у закладах харчування та тимчасового перебування туристів. 1 червня туристичний сезон має стартувати. Кожна криза – це шанс вирости, зробити досі неможливе, придумати щось нове. Сьогодні дуже важливо зосередитися на еко- та агротуризмі, оздоровчому напрямі відпочинку, а також мандрах для родин. Львівщина має всі передумови, щоб надати якісні та безпечні послуги для туристів", – сказав Холод.

Так, у НПП "Сколівські Бескиди", який охоплює 35 684 гектарів лісів, лук та гір Прикарпаття і Карпат, вже розроблено 144 км шляхів активного туризму та екологічних стежок. Зокрема, 8 екостежок протяжністю 29 км та 115 км – 13 шляхів активного туризму.

Крім того, за словами в.о. директора нацпарку Василя Приндака, за півтора місяці у Сколе також має з’явитися новий інформаційно-екологічний центр з автостоянкою. Він стане стартовою точкою еколого-пізнавального маршруту на гору Парашка та екостежки "До Альтани". Тут можна буде залишити авто та отримати інформацію про екостежки та маршрути всього НПП "Сколівські Бескиди".

"Будівництво цього нового інформаційного центру передбачає проєкт "Розвиток сталого туризму на природоохоронних територіях", а фінансується він в межах транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2014-2020. Бюджет проєкту – 18 790 євро. 10% (1 879 євро) з них - дофінансовують з обласного бюджету", - розповів Приндак.

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Також туристам на Львівщині пропонуватимуть мандрівку унікальною для області 6,8-кілометровою велодоріжкою. Вона перша, яка з’єднує в регіоні два різні населені пункти - Славське та Волосянку, та гарантує безпеку як для гостей курорту, так і для мешканців. Велодоріжку побудовано в межах проєкту "Велокарпатія: розвиток інфраструктури для велотуризму на Львівщині".

Як відомо, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема, було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

Наразі карантин в Україні продовжено до 11 травня 2020 року.

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Туризм, Львів, Львівщина, Туристичний сезон.
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