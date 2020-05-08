Євросоюз планує вже влітку відкрити кордони між країнами

Новини подорожі:Іспанія, Італія та Велика Британія, які найбільш постраждали від коронавірусу, швидше за все, не будуть включені у список туристичних маршрутів.

Євросоюз розробляє "туристичні коридори" між країнами, які найменше постраждали від коронавірусу. Це дозволить відновити туризм для європейців вже влітку.

Про це повідомляє Forbes.

Приміром, у Чехії влада хоче відкрити «туристичні коридори» в Словаччину і Хорватію, де було зареєстровано незначну кількість випадків зараження COVID-19. До ініціативи також приєдналися Греція, Кіпр і Мальта. Зокрема, на Мальті пропонують розробити нові правила авіаперельотів, розміщення в готелях та відвідування визначних пам'яток. Можливість відкриття країни для туристів обговорюють і в Ізраїлі

Втім, Іспанія, Італія та Великобританія, які найбільше постраждали від коронавірусу, швидше за все, не будуть включені у список туристичних маршрутів.

"Оскільки кордони ЄС закриті, принаймні, до 15 травня, а кілька країн встановили індивідуальні терміни виходу із карантину, то для відновлення туризму створення загальних правил просто життєво необхідно. В Європі розглядають варіант введення "паспортів здоров'я" для туристів, які дозволять останнім відправитися в подорож цього літа", - пише Forbes.

Деталі "туристичних коридорів" повинні представити найближчим часом.