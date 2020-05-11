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Тунель кохання закрили для туристів через коронавірус

Тунель кохання закрили для туристів через коронавірус
15:45 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини подорожі:На в’їзді до туристичної «родзинки» Рівненщини – Тунелю кохання – вирішили встановити КПП через карантин, запроваджений у зв’язку із пандемією коронавірусу.

«Комісія вирішила організувати та встановити контрольно-пропускний пункт на в’їзді до туристичного об’єкту «Тунель кохання», – про це йдеться в рішенні Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Клеванської селищної ради.

Також повідомляється, що блокпост біля Тунелю кохання в Клевані діятиме до 22 травня.

Тунель кохання – один із популярних туристичних об’єктів Рівненської області. У формі арки із гілля дерев він утворений уздовж вузькоколійки. У Європі аналогів немає. У 2017 році такий тунель у лісовому масиві облаштували в Китаї.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 11 травня на Рівненщині зафіксовано 1004 випадки захворювання на коронавірус. З них – 205 медпрацівників, 77 – дітей. На сьогодні госпіталізовано – 226 осіб. За добу виявлено 49 нових інфікованих на COVID-19.

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Через ускладнення, викликані коронавірусом, померли 23 людини, одужали 173 хворих.

Загалом 11 травня в Україні зафіксовано 15 648 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За добу зафіксовано 416 нових випадків.

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Все по темі:

Туризм, Ривненщина, Карантин, Коронавірус, Тунель кохання.
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