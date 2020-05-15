На Закарпатті відкрилися топові туристичні об'єкти

Новини подорожі:Популярні туристичні локації Закарпаття — замки, нацпарки, об'єкти в заповідниках – знову відкрилися для відвідувачів.

Про це в коментарі кореспонденту Укрінформу повідомив директор турінфоцентру “Турінформ Закарпаття” Олександр Коваль.

“На Закарпатті для туристів відкрилися топові туристичні об'єкти області – замки, нацпарки, об'єкти в заповідниках. Відкриті два найбільші замки регіону – "Паланок" в Мукачеві та Ужгородський замок, щоправда, в останньому поки можна гуляти тільки у дворі, ще – музей в Колочаві. Запрошують малі групи туристів Нацпарк "Синевир" та Долина нарцисів”, – сказав Коваль.

За його словами, також планують запуск підйомника в курортному гірському селі Пилипець.

Втім, додав Коваль, наразі не відкрився скансен (музей просто неба) в Ужгороді – чекають дозволу від обласного управління культури.

Як повідомлялося, з 11 травня в Україні послабили карантин, який уряд продовжив до 22 травня.