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П'ятниця, 15.05.2020
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У Чехії з 25 травня будуть працювати ресторани, бари та басейни
У Чехії з 25 травня будуть працювати ресторани, бари та басейни

У Чехії з 25 травня будуть працювати ресторани, бари та басейни

У Чехії з 25 травня будуть працювати ресторани, бари та басейни
18:45 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новини подорожі:Ще буде дозволене відвідування медичних і соціальних установ.

Уряд Чехії оголосив про черговий етап пом'якшення карантинних заходів, введених для боротьби з коронавірусом, з 25 травня дозволять працювати ресторанам, барам і басейнам. Про це повідомляє портал Novinky із посиланням на міністерство охорони здоров’я країни

"Бари, кафе, паби та ресторани, які знаходяться всередині будівель, буде відкрито з 25 травня, проте вони мають зачинятися до 23 години. Відвідувачі повинні носити маски, крім часу, коли вони їдять або п'ють. Персонал також має бути в масках", - йдеться в повідомленні.

Також із 25 травня знову відкриють басейни. А ще буде дозволене відвідування медичних і соціальних установ.

Таїланд сподівається на приїзд іноземних туристів у жовтні

Все це буде наступним етапом скасування карантинних обмежень, введених чеським урядом для протидії пандемії коронавірусу.

Як відомо, за останню добу в Чехії підтверджено 82 нових випадки коронавірусу. Число щоденних випадків останні два тижні було нижче 100.

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Чехия, Ресторан, Карантин, Вихід з карантину.
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