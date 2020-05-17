Одещина готує безпечні подорожі для гастрономічних туристів

Новини подорожі:Українські туроператори планують розробити комплекс продуктів на базі еногастрономічного маршруту "Дороги вина та смаку Української Бессарабії" з урахуванням вимог соціального дистанціювання, забезпечення безпеки мандрівників та персоналу.

Про це заявили в пресслужбі проєкту ЄС "Підтримка розвитку системи географічних зазначень в Україні" (ГЗ) за підсумками онлайн-конференції "Туристичні пропозиції "Дороги вина та смаку Української Бессарабії" в умовах посткоронавірусного сезону", повідомляє Zruchno.Travel.

"З консультаційним супроводженням експертів четвертого компоненту проєкту ГЗ Олени Мотузенко та Валерії Бондаренко учасники "Дороги вина та смаку Української Бессарабії" працюють над вдосконаленням еногатрономічних та туристичних послуг, маркетинговою стратегією, питаннями безпеки на локаціях тощо. Тому до зустрічі з туроператорами підготували, разом із власними презентаціями, також картки безпеки на локаціях з переліком запроваджених заходів для запобігання поширенню коронавірусу COVID-19", – йдеться в повідомленні.

Експерти проєкту запевняють, що на сьогодні, в умовах підвищення попиту на внутрішній туризм, "Дорога вина та смаку Української Бессарабії" готова приймати туристів згідно з європейськими стандартами якості та безпеки.

Онлайн-зустріч зібрала разом туроператорів та представників еногастрономічних туристичних локацій (виноробів, виробників традиційних продуктів та ін.), які входять до громадської спілки "Дорога вина та смаку Української Бессарабії".

Крім того, у конференції взяли участь представники "Дороги вина та смаку Закарпаття", яка зараз перебуває у процесі створення. Вони анонсували винний тур "Чизай – Косино".

Як повідомляв Укрінформ, "Дороги вина та смаку Української Бессарабії" являє собою організований за європейськими стандартами еногастрономічний маршрут, який презентували наприкінці 2019 року. Він гарантує туристу, що його подорож буде смачною, безпечною, соціально відповідальною, автентичною та екологічною.