Італія відкрила Помпеї для туристів після карантину

Новини подорожі:В Італії відновлює роботу музей-руїни давньоримського міста Помпеї після двомісячного карантину.

Італія відкрила для туристів руїни давньоримського міста Помпеї після того, як музей понад два місяці був зачинений на карантин.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на Le Figaro.

В Італії відновлює роботу музей-руїни давньоримського міста Помпеї після двомісячного карантину. На вході відвідувачам здійснюють температурний контроль та дезінфекцію рук. Перший час після відкриття пересуватися територією музею можна буде тільки за чітко визначеним маршрутом, а вхід дозволено тільки в окремі будівлі, розмір яких дозволяє дотримуватися дистанції.

За словами репортерів, сьогодні у музеї "журналістів та гідів значно більше, ніж відвідувачів".

З 9 червня кількість маршрутів розширять. Придбати квиток можливо буде тільки онлайн, обравши час візиту – такі заходи дозволять чітко обмежити кількість відвідувачів.

Помпеї - давньоримське місто у межах сучасної комуни Помпеї неподалік від Неаполя. Місто загинуло внаслідок виверження Везувію у 79 році, опинившись під тоннами вулканічного пилу. Після археологічних розкопок протягом XVIII-XX століть та облаштування музею просто неба Помпеї стали другою найбільш відвідуваною історичною пам’яткою Італії.