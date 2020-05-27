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Українці цьогоріч на закордонні подорожі витратять удвічі менше

Українці цьогоріч на закордонні подорожі витратять удвічі менше
14:38 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новини подорожі:Цього року українці на подорожі за кордон в кращому разі витратять близько 4,5 млрд дол., що вдвічі менше порівняно з минулим роком.

Про це в інтерв'ю LIGA.net сказав заступник голови Нацбанку Дмитро Сологуб.

"В минулому році це було близько $9 млрд за рік (витрати українців на подорожі за кордон - ред.). Зараз в кращому разі буде половина", - сказав Сологуб.

Він також зазначив, що швидше за все схильність населення до заощаджень збільшиться, оскільки ніхто не розуміє, що з цією епідемією буде далі.

"Але це не означає, що люди зовсім перестануть споживати. Взяти хоча б той ефект, що люди два місяці сиділи вдома і зараз у них з'явиться підсвідоме прагнення повернутися до колишнього життя: сходити в ресторан, поїхати у відпустку", - сказав Сологуб.

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Гроші, Подорожі, Українці, Витрати, За кордон, Коронокриза.
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