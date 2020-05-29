Скачать
П'ятниця, 29.05.2020
Аваков відзвітувався Зеленському щодо подій у Броварах
Аваков відзвітувався Зеленському щодо подій у Броварах
Під Кабміном мітингують представники тергромад
Під Кабміном мітингують представники тергромад
Тайсону запропонували мільйон за реальний бій з італійцем
Тайсону запропонували мільйон за реальний бій з італійцем
Брітні Спірс вперше за 4 роки презентувала пісню Mood Ring
Брітні Спірс вперше за 4 роки презентувала пісню Mood Ring

Фінляндія розвиває віртуальний туризм на тлі пандемії

Фінляндія розвиває віртуальний туризм на тлі пандемії
12:37 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новини подорожі:У Фінляндії розвивають віртуальний туризм, щоб уникнути збитків у звʼязку з обмеженнями на подорожі через пандемію коронавірусу.

Як повідомляє Yle, перші віртуальні туристи з Японії вже готові «відвідати» регіон Савонлінна на сході Фінляндії на початку червня. Потім ця група з близько 20 осіб «вирушить» до озера Сайма.

Туристи «помандрують» цими місцями, не виходячи зі свого дому, – за допомогою прямих інтернет-трансляцій, 360-градусних відео та світлин. Зокрема, вони здійснять віртуальний авіапереліт з Японії до Фінляндії, перш ніж продовжити мандрівку потягом.

"Подорож триватиме дві години, але вона охоплюватиме два дні та одну ніч, проведені неподалік Сайми", – зазначила власниця компанії-організатора туру Марі Пеннанен.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Финляндия, Туризм, Виртуально, Подорож.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Сєдокова нарвалася на критику в соцмережі через фото
02 Злата Огнєвіч випустила останню пісню своєї трилогії кохання - "Гола правда"
03 В АПЛ визначилися з датою відновлення чемпіонату
04 Сьогодні стартував 7-й Чілдрен Кінофест
05 Ештон Кутчер і Міла Куніс продають будинок
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
В Міннеаполісі демонстранти підпалили відділок поліції, Трамп погрожує армією
В Міннеаполісі демонстранти підпалили відділок поліції, Трамп погрожує армією
Нові спалахи коронавірусу розвиватимуться дуже швидко
Нові спалахи коронавірусу розвиватимуться дуже швидко
США накрив тропічний шторм &quot;Берта&quot;
США накрив тропічний шторм "Берта"
Зірка Marvel Том Голланд закрутив роман з маловідомою акторкою
Зірка Marvel Том Голланд закрутив роман з маловідомою акторкою
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся