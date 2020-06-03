6 райських куточків, де можна жити за копійки

Новини подорожі:У зв’язку з карантином багато людей стали працювати віддалено. Це допомогло зрозуміти, що можна подорожувати і працювати одночасно.

До вашої уваги шість райських куточків, де можна жити за маленькі гроші.

Ідеальні місця для життя є там, де їх зовсім не шукають. Про підбірку цікавих та заряджених на насолоду місць розповідає "Всвіті".

Острови Кука – Аваруа

Місцеві тропічні пляжі не поступаються Мальдівським або Сейшельським. Але житло тут можна знімати за 130 доларів на місяць. Іноземці не можуть придбати житло, натомість можуть взяти її в оренду на 60 років.

Щоб стати громадянином Аваруа доведеться прожити тут кілька років і отримати дозвіл від влади.

Ці острови – частина Нової Зеландії, але від неї вони перебувають за 2008 кілометрах.

Хо Кок-Біч у В'єтнамі

11 тисяч гектарів тропічного лісу під назвою Хо Кок-Біч розташований на південно-східному узбережжі В’єтнаму. Тут проходить величезний бар’єрний риф.

Туристів тут дуже мало, навіть у вихідні. Тому й житло тут можна знайти за 150 – 200 доларів на місяць. Але прийдеться ділити пляжні місця із місцевими.

Ко-Тонсай у Камбоджі

На півдні Камбоджі є невеликий острів – Ко-Тонсай. Це справжній рай з джунглів і пляжів, адже тут майже ніхто не живе.

Але є мінус. Ко-Тонсай – це дикий місцевий пляж, де можна зустріти зграї бездомних собак або інших мешканців лісу. Попри це, тільки тут ви зможете відчути, наскільки далеко ви від цивілізації.

Пляж Агонда в Гоа

На південній частині узбережжя Гоа є місце, де можна кататися на слонах прямо на пляжі.

Пляшка вина тут коштує 0,5 доларів, а постригтися – 0,6 долара. Зняти хатинку на березі моря можна за 120 доларів на місяць.

Тут є велика кількість храмів і місць для заняття йогою, натомість практично немає туристів.

Ксаміл Біч, Албанія

Ксаміл Біч розташований на південній частині Албанії. На відміну від сусідніх Греції, Італії та Хорватії тут дуже дешево. Пиво коштує 90 центів, житло – 100 – 120 доларів за місяць.

Харчуватися можна морепродуктами – тут 30 видів риби, а середня вартість страви в кафе – 6 доларів.

Перлинні острови в Панамі

Дивовижний архіпелаг у Тихому океані за 30 кілометрів від материкової частини Панами – розташовані Перлинні острови. Раніше тут добували велику кількість перлів, також на цих островах ховалися пірати. Але сьогодні це місце – чудовий курорт.

Винайняти будиночок на березі моря можна всього за 300 доларів в місяць. Перлинний острів, з точки зору мальовничості, одне з найбільш вражаючих на планеті.