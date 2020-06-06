У МЗС розповіли, з якими країнами домовляються про відкриття кордонів для українців

Новини подорожі:Також очільник міністерства наголосив, що всі українські мандрівники повинні дотримуватися правил тих країн, куди в’їжджають.

Глава українського МЗС Дмитро Кулеба зазначив, що нині Україна досягла успіхів у перемовинах щодо відкриття кордонів для наших туристів з Грецією і Туреччиною.

Про це він розповів в ефірі Свободи Савіка Шустера.

При цьому фіксованої дати поки немає, зауважив Кулеба. За його словами, найбільш поширений маркер – 15 червня. Саме тоді більшість європейських країн відкривають сполучення між собою, а також з деякими країнами, які не належать до ЄС.

«А ось період з 15 червня по 1 липня буде ключовим для проведення всіх перемовин й ухвалення рішень щодо відкриття для України… Ми досягли вже домовленостей з Грецією, з Туреччиною… Там поки немає фіксованої дати, але ми розуміємо, що до кінця червня ми все запустимо», – пояснив глава МЗС.

Кулеба додав, що нині ведуть перемовини також з найбільш популярними туристичними напрямками.

«Але ще раз наголошую, що все може змінитися у будь-який момент, якщо відбуватиметься спалах пандемії», – сказав він.

Також очільник міністерства пояснив, що всі українські мандрівники повинні дотримуватися правил тих країн, куди в’їжджають. Коли ж туристи повертатимуться на Батьківщину, то зобов’язані або встановити мобільний додаток «Дія» і пройти самоізоляцію, або погодитися на повноцінну обсервацію.

«Але і ці правила можуть бути лібералізовані, якщо буде стабілізована ситуація», – зазначив Кулеба.

Раніше у прес-службі МЗС заявили, що Україна і Греція готові відновити сполучення між країнами з 1 липня за умови стабільної епідемічної ситуації, пов'язаної з протидією поширенню COVID-19.