Шрі-Ланка відкриє кордони для туристів з серпня

Новини подорожі:На Шрі-Ланці готуються приймати мандрівників з усього світу вже з 1 серпня 2020 року.

Влада країни розробила спеціальні правила для туристів, охочих відпочити на острові, з урахуванням пандемії коронавірусу, повідомило управління розвитку туризму Шрі-Ланки в Facebook.

Зокрема, згідно з новими правилами, з 1 серпня Шрі-Ланку зможуть відвідувати всі типи мандрівників (групи, сім'ї або окремі особи) з усіх країн. Туристів прийматимуть три аеропорти: Міжнародний аеропорт Бандаранайке (BIA), аеропорт Коломбо Ратмалана (RMA) і аеропорт Хамбантоти Маттала Раджапакса (MRIA).

У всіх мандрівників має бути дійсна віза. Її видаватимуть на 30 днів з можливістю продовження до 6 місяців після прибуття. Для отримання візи необхідно подати деталі щодо бронювання в сертифікованому готелі (вони будуть перераховані на туристичному вебсайті Шрі-Ланки), маршрут країною, зворотний квиток, медичну страховку. Оформити візу можна онлайн, збір – 100 доларів.

Крім того, перед посадкою на рейс і після прибуття на Шрі-Ланку туристи мають надати негативний результат тесту на COVID-19, зроблений не раніше ніж за 72 години до посадки на літак.

Також влада наразі розглядає питання щодо подальшого послаблення для гостей з тривалим перебуванням. Воно дасть змогу туристові отримати багаторазову 5-річну візу з максимальним терміном перебування 6 місяців.

Туристів не відправлятимуть на карантин після прибуття, якщо в них не буде виявлено симптомів захворювання. В аеропорту гостям проводитимуть безкоштовні ПЛР-тести. Зараз для отримання результатів такого тесту необхідно 24 години, однак до серпня місцева влада планує скоротити термін очікування до 4-6 годин. Ще один тест за 4-5 днів після прибуття проведе мобільний підрозділ у координації з сертифікованим постачальником житла туриста. Гості, які залишаються на понад 10 днів, мають пройти третій тест під час свого перебування.

У разі позитивного результату ПЛР-тесту туриста відправлять на карантин у спеціально відведений готель або госпіталізують. Карантин зазвичай триває від 14 до 21 дня.

Зазначається, що мінімальний термін перебування гостей на Шрі-Ланці має становити не менше як 5 ночей.

Водночас туристів просять домовитися зі своїм готелем або турагентом щодо перевезень на місці. Громадським транспортом користуватися не радять.

Також повідомляється, що всі туристичні об'єкти на острові відкриють з 1 серпня. Для туристів не буде жодних обмежень на пересування між районами.

За даними Worldometers, станом на 10 червня в Шрі-Ланці зафіксовано 1 859 випадків захворювання на COVID-19, 11 людей померли та 1 057 одужали.