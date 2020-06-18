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Четвер, 18.06.2020
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Без тестування та ізоляції: українці зможуть подорожувати до Туреччини з 1 липня

Без тестування та ізоляції: українці зможуть подорожувати до Туреччини з 1 липня
21:38 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter
З 1 липня туристи з України зможуть подорожувати літаками до Туреччини без самоізоляції та тестування, лише з дотриманням необхідних вимог безпеки. Про це заявив турецький посол Ягмур Ахмет Гюльдере, передає пресслужба Міністерства інфраструктури України.

“Надзвичайний і Повноважний Посол Ягмур Ахмет Гюльдере відмітив, що турецька сторона готова приймати українських туристів, починаючи від 1 липня цього року, без проходження самоізоляції та тестування з дотриманням норм безпеки авіаперевізниками”, — йдеться у повідомленні.

У разі ж виявлення підвищеної температури під час температурного скринінгу подорожуючим буде пропонуватись пройти тестування на COVID-19.

У свою чергу, міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив, що низка авіакомпаній, зокрема, Azur Air Ukraine, SkyUp, Turkish Airlines, Pegasus Airlines та Windrose вже заявили про свою готовність здійснювати регулярні пасажирські рейси з України до Туреччини від початку липня.

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Раніше повідомлялось, що у МОЗ назвали правила в’їзду у США, Туреччину, Грецію, Єгипет та Італію.

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Все по темі:

Без обмежень, Туреччина, Подорож, Тестування, Самоізоляція.

Автор:

Телеграф
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