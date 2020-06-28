Італія заборонила брати ручну поклажу на всіх авіарейсах

Заборона пов'язана з пандемією коронавірусу. Про це повідомляє The Local.

Італійський уряд оголосив, що ручна поклажа заборонена на всіх національних і міжнародних рейсах з п'ятниці, 26 червня.

Маленькі сумки та предмети, які можна покласти під сидіння перед вами, як і раніше можна провозити.

Як повідомляється, ця заборона спрямована на запобігання блокування проходів і скупчення людей під час посадки або висадки пасажирів, оскільки уряд прагне обмежити ризики поширення Covid-19.

Всі пасажири, навіть на далекомагістральних рейсах, повинні будуть здавати ручну поклажу в багажне відділення, за це пасажирам не потрібно буде платити додаткову плату.