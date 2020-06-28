Скачать
Понеділок, 29.06.2020
Рятувальники на Одещині готуються до можливої повені
Рятувальники на Одещині готуються до можливої повені
МОЗ просить українців не вживати алкоголь в спеку
МОЗ просить українців не вживати алкоголь в спеку
ФК Челсі став третім півфіналістом Кубка Англії
ФК Челсі став третім півфіналістом Кубка Англії
Disney і Pixar показали трейлер нового мультфільму "Душа"
Disney і Pixar показали трейлер нового мультфільму "Душа"

Італія заборонила брати ручну поклажу на всіх авіарейсах

Італія заборонила брати ручну поклажу на всіх авіарейсах
21:49 Нд, 28 Червень 2020 Телеграф УНИАН unsplash.com
Заборона пов'язана з пандемією коронавірусу. Про це повідомляє The Local.

Італійський уряд оголосив, що ручна поклажа заборонена на всіх національних і міжнародних рейсах з п'ятниці, 26 червня.

Маленькі сумки та предмети, які можна покласти під сидіння перед вами, як і раніше можна провозити.

Як повідомляється, ця заборона спрямована на запобігання блокування проходів і скупчення людей під час посадки або висадки пасажирів, оскільки уряд прагне обмежити ризики поширення Covid-19.

Туристам нагадали про небезпеку коронавірусу на пляжах Одеси

Всі пасажири, навіть на далекомагістральних рейсах, повинні будуть здавати ручну поклажу в багажне відділення, за це пасажирам не потрібно буде платити додаткову плату.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Италия, Авіарейси.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Корпорація Boeing готує випробування 737 Max
02 Як поляки переживають спеку на виборчих дільницях
03 Естонія звинувачує РФ у причетності до радіоактивних частинок у повітрі
04 Каменських і Потап розписалися ще три роки тому у Лас-Вегасі (Фото)
05 Кейт Міддлтон продемонструвала ідеальний літній образ (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Як поляки переживають спеку на виборчих дільницях
Як поляки переживають спеку на виборчих дільницях
Корпорація Boeing готує випробування 737 Max
Корпорація Boeing готує випробування 737 Max
У Туреччині стався потужний землетрус
У Туреччині стався потужний землетрус
Співачка Ріта Ора похвалилася стрункою фігурою на карантині
Співачка Ріта Ора похвалилася стрункою фігурою на карантині
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся