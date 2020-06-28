Застряглим іноземцям дозволили залишитися у Грузії до 31 липня

Терміни легального перебування іноземців та осіб без громадянства на території Грузії продовжено ще на місяць - до 31 липня, йдеться в розпорядженні уряду, опублікованому в неділю на сайті "Законодавчого вісника" республіки.

Терміни легального перебування іноземців та осіб без громадянства на території Грузії продовжено ще на місяць - до 31 липня, йдеться в розпорядженні уряду, опублікованому в неділю на сайті "Законодавчого вісника" республіки.

Положення стосується громадян, які легально перебували в Грузії станом на 14 березня, але досі не змогли покинути територію країни за низкою причин.

Як наголошується в документі, до таких причин належать "обставини, якщо держава, громадянином якої є людина, належить до зони високого ризику; якщо перетин кордонів обмежено відповідною державою; якщо за станом здоров'я людина перебуває в лікарні, на карантинному обмеженні або в самоізоляції; якщо людина не може покинути територію країни в встановлені терміни через скасування авіарейсів".

Влада Грузії через поширення коронавірусу 21 березня ввела надзвичайний стан на всій території країни строком на місяць, який потім було продовжено ще на один місяць. Режим НС перестав діяти в Грузії 23 травня, однак кордони країни поки залишаються закритими для іноземців.

Можна перевозити тільки вантажі, також країна приймає громадян Грузії, які мають намір повернутися на батьківщину, а відновлення регулярних міжнародних авіарейсів відкладено до 1 серпня.

За останніми даними МОЗ Грузії, в країні офіційно зафіксовано 924 заражених коронавірусом COVID-19, із них одужали 785, померли 15 людей. Під наглядом лікарів у стаціонарах залишаються 230 пацієнтів, у режимі карантину перебувають 2 тис. 819 осіб.