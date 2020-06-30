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ЄС сьогодні опублікує список країн, яким відкриє кордони з 1 липня

ЄС сьогодні опублікує список країн, яким відкриє кордони з 1 липня
15:07 Сьогодні Телеграф УНН unsplash.com
У вівторок Європейський Союз повинен опублікувати список країн, громадянам яких буде дозволено в'їзд в 31 європейську країну, передає УНН з посиланням на AP.

Так, представники ЄС в Брюсселі почали письмову процедуру, згідно з якою список повинен був бути затверджений у вівторок вранці, якщо країни-члени блоку не виступлять проти. Передбачається, що в списку буде 15 країн з показниками вірусної інфекції, порівнянними з показниками в ЄС.

Рівень захворюваності в Бразилії, Росії та Індії, а також у США високий, і вони навряд чи будуть в списку, прогнозує агентство.

Країнам також доведеться скасувати будь-які заборони, які вони можуть мати для європейських мандрівників. Список “зелених” країн повинен оновлюватися кожні 14 днів, при цьому нові країни додаються або видаляються з нього залежно від того, чи утримують вони рівень захворюваності під контролем.

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Нагадаємо, що станом на 29 червня Європейський Союз все ще не дійшов згоди щодо переліку “безпечних країн”, громадяни яких зможуть відвідати Європу в липні. Запропонований “безпечний” список містить лише чотирнадцять країн: Алжир, Австралія, Канада, Грузія, Японія, Чорногорія, Марокко, Нова Зеландія, Руанда, Сербія, Південна Корея, Таїланд, Туніс і Уругвай.

Мандрівники з Китаю зможуть в’їхати, але за умови, що Пекін дозволить те ж саме для європейців.

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ЄС, Євросоюз, Авіаперельоти.

Автор:

Телеграф
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