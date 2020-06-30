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Таїланд відкриває міжнародне авіасполученнязнімає із 1 липня

Таїланд відкриває міжнародне авіасполученнязнімає із 1 липня
19:13 Сьогодні Телеграф Интерфакс-Украина unsplash.com
Таїланд із 1 липня знімає низку обмежень для виконання міжнародних рейсів, країну зможуть відвідати ділові та медичні туристи, повідомили порталу "Інтерфакс-Туризм" у прес-службі туристичного управління Таїланду (ТАТ).

Таїланд із 1 липня знімає низку обмежень для виконання міжнародних рейсів, країну зможуть відвідати ділові та медичні туристи, повідомили порталу "Інтерфакс-Туризм" у прес-службі туристичного управління Таїланду (ТАТ).

"Управління цивільної авіації Таїланду (CAAT) повідомило, що з 1 липня скасує заборону на міжнародні рейси. Заборону на в'їзд знімають для іноземців, що прибувають із діловими цілями, студентів вишів королівства і їхніх опікунів. Ті громадяни іноземних держав, які потребують лікування в Таїланді, зможуть відвідати країну за спеціальним медичним запрошенням. Однак вони не зможуть проходити лікування за ознак COVID-19", - сказали в прес-службі.

Крім того, до країни буде дозволено в'їхати особам, які мають дозволи на роботу, посвідку на проживання в Таїланді або дружину чи чоловіка - підданого королівства. Також обмеження знімають для громадян Таїланду, які перебували в іншій країні, осіб, які працюють у дипломатичних місіях, консульських установах, міжнародних організаціях, представників урядів та іноземних урядових установ, а також членів їхніх сімей. "Порядок СААТ допускає виключення для державних або військових літаків, вантажних і репатріаційних рейсів, літаків із гуманітарною і медичною допомогою, а також для повітряного транспорту, що здійснює аварійну посадку", - додали в ТАТ.

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За словами директора московського офісу відомства Аноми Вонгйяй, точні дати відкриття міжнародного сполучення для інших категорій громадян поки що не відомі.

Як зазначили в прес-службі ТАТ, співробітники аеропортів та авіакомпаній повинні строго дотримуватися всіх санітарно-епідеміологічних заходів та заходів із нагляду, профілактики та боротьби з небезпечними інфекційними захворюваннями, ухвалених Міністерством охорони здоров'я Таїланду.

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Туризм, Тайиланд, Авіасполучення.

Автор:

Телеграф
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