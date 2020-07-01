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До Чорногорії пускатимуть за наявності ІФА-тесту на COVID-19

До Чорногорії пускатимуть за наявності ІФА-тесту на COVID-19
20:04 Сьогодні Телеграф УНН unsplash.com
Чорногорія змінила умови в’їзду: відтепер в’їхати до країни можна за результатами негативного тесту на антитіла від коронавірусу. Про це повідомляє посольстві України у Чорногорії, передає УНН.

Зазначається, що українці можуть в’їжджати до Чорногорії при наявності негативного тесту на COVID-19. А раніше було необхідно мати результати ПЛР- тесту, відтепер дозволили в’їзд і з результатами ІФА-тесту на антитіла (ELISA).

Тест має бути зроблений не раніше ніж за 72 години до перетину кордону Чорногорії з моменту забору зразків. Також він має бути роздрукований та перекладений на англійську або чорногорську мови.

Зазначається, що тест потрібно робити в лабораторії, яка має акредитацію ISO 15189 або ISO/IEC 17025, не тільки на території України, але і в будь-якій іншій країні.

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Нагадаємо, українці скаржаться, що тижнями не можуть дочекатися на результати свого ПЛР-тестування.

Також нагадаємо, ІФА-тести для діагностики коронавірусу від українського виробника сьогодні закуповує Німеччина і Туреччина.

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Все по темі:

Чорногорія, Covid-19, ІФА-тест.

Автор:

Телеграф
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