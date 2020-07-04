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В аеропорту Дубаю відкриваються лаунж зони

В аеропорту Дубаю відкриваються лаунж зони
22:35 Сьогодні Телеграф russianemirates.com Фото: Twitter
В аеропорту Дубаю відкриваються нові лаунжі.

Компанія з обслуговування пасажирів Marhaba відкрила після карантину два зали очікування – в Терміналах 2 і 3 Дубайського міжнародного аеропорту.

Лаунжі відкриті для пасажирів усіх класів, їх обслуговують фахівці з безпеки.

Крім того, пасажирам доступні сервіси домашньої реєстрації та зустрічі в аеропорту після прибуття, а також дезінфекція багажу, передає russianemirates.com.

Відзначається, що в лаунжах дотримуються всіх заходів профілактики коронавірусу, в тому числі безконтактна оплата, дотримання соціальної дистанції і посилена дезінфекція поверхонь, дояких доторкаються пасажири.

Замість «шведського столу» гостям подаються страви в індивідуальній упаковці, крім того, виділена окрема зона для літніх пасажирів і сімейних мандрівників. У свою чергу, лімузини компанії беруть на борт не більше двох пасажирів (це правило не поширюється на сім'ї).

Також почав приймати гостей лаунж Ahlan Lounge @B, розташований в готелі Dubai International Hotel Вестибюлю В Терміналу 3 Дубайського міжнародного аеропорту. На його території також дотримуються заходів профілактики коронавірусу COVID-19 (включаючи вимірювання температури на вході), до того ж за час карантину було оновлено меню.

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Лаунж-зона, Marhaba, Dubai International Hotel.

Автор:

Телеграф
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