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Туристів запросили прогулятися "Шляхами волинського бароко" (Фото)

Туристів запросили прогулятися "Шляхами волинського бароко" (Фото)
09:07 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Facebook
На Волині запустили новий туристичний проєкт "Луцьк+", який знайомитиме потенційних туристів із дестинаціями міста та області. Перший маршрут присвятили спорудам барокової архітектури.

Про це повідомляє Центр туристичної інформації та послуг у м. Луцьку на своїй сторінці в Facebook

"Запускаємо новий проєкт "Луцьк+", в межах якого щотижня розповідатимемо Вам про різноманітні напрямки для відпочинку, звертаючи увагу на найцікавіше у Луцьку та в інших куточках Волині! У першій серії хочемо запросити Вас помандрувати "Шляхами Волинського бароко". Для всіх поціновувачів цього прекрасного архітектурного стилю ми підготували маршрут, який сміливо можна запланувати на вікенд", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що загалом довжина маршруту становить 65 км, що дає змогу дослідити Луцьк та інші місця впродовж одного-двох днів, побачивши багато пам’яток.

Так, розпочати автори маршруту пропонують з Луцька, відправившись на оглядову екскурсію містом. Тут радять відвідати замок Любарта – один із найдавніших та найкраще збережених замків України, монастир бригідок (відомий волинянам як Луцька в’язниця) – пам’ятку архітектури XVII ст., римо-католицький костел св. апостолів Петра і Павла ХVІІ ст. з унікальними підземеллями, Свято-Троїцький кафедральний собор ХVІІІ ст.

Луцький замок

Монастир бригідок

Підземелля кафедрального костелу святих апостолів Петра і Павла

Кафедральний собор Святої Трійці

Крім того, автори маршруту "Шляхами волинського бароко" наводять перелік закладів, де в Луцьку можна смачно поїсти.

По обіді туристам радять відправитися в село Жидичин, де розташований архітектурний комплекс Свято-Миколаївського монастиря ХVIII ст. Він включає в себе муровані споруди, які, на відміну від дерев’яних, збереглися до нашого часу. Церква має форму тринавної базиліки з апсидою та розташованим із заходу входом, прикрашеним сегментованим бароковим фронтоном. А детально дослідити історію села можна в Центрі туристичної інформації та паломництва "Zhydychyn Center".

Жидичинський Свято-Миколаївський монастир

Наступна зупинка на маршруті – в с. Піддубці, де розташована Церква Покрови Пресвятої Богородиці – визначна пам’ятка баракової архітектури. Всередині на стінах храму є орнаментальний живопис, збереглося дерев’яне різьблення ХІХ ст. та іконостас.

Після оглядин церкви – переїзд у село Залісоче. Тут можна познайомитися зі Свято-Стрітенським храмом – унікальним зразком волинського бароко, який своєю появою завдячує знаменитій князівській родині Радзивіллів. У ньому збереглася довершена дерев’яна різьба на кіотах.

Наостанок – зупинка у м. Олика, де розташована одна з найкрасивіших пам’яток раннього бароко в Україні – Костел Святої Трійці, побудований у 1640-х роках коштом пожертвувань Альбрехта Станіслава Радзивілла на взірець римського храму Іль-Джезу.

Після цього маршрут прокладено до Костелу святих Петра і Павла – найстарішого кам'яного собор на Волині, головний фасад якого наслідує форми архітектури раннього бароко. Побудований він був ще до появи в Олиці Радзивіллів, приблизно 1460 року.

А закінчується мандрівка перлиною Олики – замком Радзивіллів, збудованим у стилі бароко з елементами ренесансу у XVI ст. Це перший прямокутний замок бастіонного типу на Волині. За час існування його неодноразово перебудовували.

Замковий комплекс за формою схожий на квадрат, утворений насипними валами, з чотирма кутовими бастіонами, на яких раніше стояли вартові вежі.

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Все по темі:

Луцк, Туризм, Архитектура, Волинь.

Автор:

Телеграф
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