Подорожі під час пандемії: для українців відкрито 39 країн світу

Українці мають можливість подорожувати вже до 39 країн в умовах пандемії COVID-19, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Українці мають можливість подорожувати вже до 39 країн в умовах пандемії COVID-19, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Станом на зараз таких країн вже 39. Тобто у нас відбулося збільшення. Я хочу наголосити, що не в кожному випадку йдеться про абсолютно вільний в'їзд, необхідно дотримуватися певних правил, треба керуватися рішеннями органів влади цих країн. І тому я прошу уважно перед виїздом все-таки перевіряти інформацію про умови в'їзду, яка розміщена на відомій карті, зробленій МЗС для вас, щоб життя українців, які вирішили подорожувати, ставало зручнішим", - сказав він на онлайн-брифінгу у вівторок.

За його словами, за тиждень в'їзд для українців став можливий ще до 13 країн: Болгарія, Словенія, Об'єднані Арабські Емірати, Ірландія, Мальдіви, Антигуа та Барбуда, Еквадор, Ямайка, Камбоджа, Коморські Острови, Пакистан, Пуерто-Ріко, Сент-Люсія.

Кулеба зазначив, що до кожної з цих країн є умови в'їзду, але в'їхати до них можна за умови дотримання правил.

Крім того, глава МЗС зазначив, що спостерігається збільшення кількості унікальних відвідувачів карти, розміщеної на ресурсі tripadvisor.mfa.gov.ua, і з моменту його запуску вже 749 тис. унікальних користувачів переглянули карту. Також, він додав, що трійка лідерів за загальною кількістю унікальних переглядів не змінилася, це Угорщина, Туреччина та Росія.

Як повідомлялося, раніше міністр назвав 25 країн, куди також можуть в'їжджати українці: Туреччина, Сербія, Албанія, Північна Македонія, Чорногорія, Білорусь, Велика Британія, США, Мексика, Єгипет, Туніс, Республіка Корея, Ірак, Іран, Афганістан, Південний Судан, Ефіопія, Сомалі, Кенія, Замбія, Танзанія, Бурунді, Сейшельські Острови, Багамські Острови та Ліван.

Після повернення з деяких з цих держав, наприклад, Єгипту та Чорногорії, потрібно пройти 14-денний карантин в Україні.

Очільник МЗС повідомив, що в деяких країнах, окрім звичайного страхування, вже вимагають страховий поліс на випадок захворювання на Covid-19. В Туреччині, наприклад, можна купити такий поліс прямо в аеропорту.

За словами Дмитра Кулеби, країни ЄС для подорожей українців поки закриті.

У майбутньому це рішення можуть переглянути в залежності від епідеміологічної ситуації в Україні.

"Основний критерій - кількість хворих на 100 тис. населення має бути не більше середнього показника в Євросоюзі. Станом на минулий тиждень - це було 16 хворих на 100 тис.", - пояснив міністр.

Наразі в Україні цей показник перевищено.

Водночас він додав, що з Угорщиною діє домовленість про можливість автомобільного транзиту громадян України до інших країн.