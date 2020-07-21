Скачать
Вівторок, 21.07.2020
Сильна злива повалила дерева і підтопила вулиці Києва
Сильна злива повалила дерева і підтопила вулиці Києва
Трамп вперше запостив своє фото у масці
Трамп вперше запостив своє фото у масці
"Ювентус" обіграв "Лаціо"
"Ювентус" обіграв "Лаціо"
Ілон Маск потрапив до п'ятірки найбагатших людей світу
Ілон Маск потрапив до п'ятірки найбагатших людей світу

Подорожі під час пандемії: для українців відкрито 39 країн світу

Подорожі під час пандемії: для українців відкрито 39 країн світу
15:30 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter
Українці мають можливість подорожувати вже до 39 країн в умовах пандемії COVID-19, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Українці мають можливість подорожувати вже до 39 країн в умовах пандемії COVID-19, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Станом на зараз таких країн вже 39. Тобто у нас відбулося збільшення. Я хочу наголосити, що не в кожному випадку йдеться про абсолютно вільний в'їзд, необхідно дотримуватися певних правил, треба керуватися рішеннями органів влади цих країн. І тому я прошу уважно перед виїздом все-таки перевіряти інформацію про умови в'їзду, яка розміщена на відомій карті, зробленій МЗС для вас, щоб життя українців, які вирішили подорожувати, ставало зручнішим", - сказав він на онлайн-брифінгу у вівторок.

За його словами, за тиждень в'їзд для українців став можливий ще до 13 країн: Болгарія, Словенія, Об'єднані Арабські Емірати, Ірландія, Мальдіви, Антигуа та Барбуда, Еквадор, Ямайка, Камбоджа, Коморські Острови, Пакистан, Пуерто-Ріко, Сент-Люсія.

Кулеба зазначив, що до кожної з цих країн є умови в'їзду, але в'їхати до них можна за умови дотримання правил.

Крім того, глава МЗС зазначив, що спостерігається збільшення кількості унікальних відвідувачів карти, розміщеної на ресурсі tripadvisor.mfa.gov.ua, і з моменту його запуску вже 749 тис. унікальних користувачів переглянули карту. Також, він додав, що трійка лідерів за загальною кількістю унікальних переглядів не змінилася, це Угорщина, Туреччина та Росія.

Як повідомлялося, раніше міністр назвав 25 країн, куди також можуть в'їжджати українці: Туреччина, Сербія, Албанія, Північна Македонія, Чорногорія, Білорусь, Велика Британія, США, Мексика, Єгипет, Туніс, Республіка Корея, Ірак, Іран, Афганістан, Південний Судан, Ефіопія, Сомалі, Кенія, Замбія, Танзанія, Бурунді, Сейшельські Острови, Багамські Острови та Ліван.

Після повернення з деяких з цих держав, наприклад, Єгипту та Чорногорії, потрібно пройти 14-денний карантин в Україні.

Очільник МЗС повідомив, що в деяких країнах, окрім звичайного страхування, вже вимагають страховий поліс на випадок захворювання на Covid-19. В Туреччині, наприклад, можна купити такий поліс прямо в аеропорту.

За словами Дмитра Кулеби, країни ЄС для подорожей українців поки закриті.

У майбутньому це рішення можуть переглянути в залежності від епідеміологічної ситуації в Україні.

"Основний критерій - кількість хворих на 100 тис. населення має бути не більше середнього показника в Євросоюзі. Станом на минулий тиждень - це було 16 хворих на 100 тис.", - пояснив міністр.

Наразі в Україні цей показник перевищено.

Водночас він додав, що з Угорщиною діє домовленість про можливість автомобільного транзиту громадян України до інших країн.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

МЗС, ЄС, Кулеба, Подорожі, Українці, Кордони.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 У Львові НАБУ оголосило одну підозру у справі Новака
02 "Динамо" може очолити хорватський тренер Ненад Бєліца
03 Прорив у лікуванні коронавірусу: у Британії успішно випробували новий метод
04 Bloomberg: російська еліта отримала експериментальну вакцину від коронавірусу ще у квітні
05 Катя Осадча показала бездоганний літній образ у сорочці з принтом
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Заручники у Луцьку: Аваков вилетів на місце події, а Зеленський особисто контролює ситуацію
Заручники у Луцьку: Аваков вилетів на місце події, а Зеленський особисто контролює ситуацію
У Києві оголосили штормове попередження
У Києві оголосили штормове попередження
Погода в Україні: буде тепло, на Заході пройдуть дощі
Погода в Україні: буде тепло, на Заході пройдуть дощі
21 липня 2020 - яке свято, чого категорично не можна робити, головні прикмети
21 липня 2020 - яке свято, чого категорично не можна робити, головні прикмети
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся