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Вівторок, 04.08.2020
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Новий туристичний маршрут об’єднає Одесу, Миколаїв і Херсон
Новий туристичний маршрут об’єднає Одесу, Миколаїв і Херсон

Новий туристичний маршрут об’єднає Одесу, Миколаїв і Херсон

Новий туристичний маршрут об’єднає Одесу, Миколаїв і Херсон
12:18 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter
В Україні планують розробити туристичний маршрут трьома південними містами.

Про це повідомляє департамент економічного розвитку Миколаївської міської ради.

«В Україні може з’явитися туристичний маршрут Одеса – Миколаїв – Херсон. Про це домовилися учасники першої туристичної конференції «Туризм-2020: криза чи досвід?», що відбулася в м. Одеса», – йдеться в повідомленні.

Під час конференції досягнули домовленостей щодо створення туристичного маршруту Одеса – Миколаїв – Херсон у межах проєкту «Мандруй Україною: комбіновані тури країною», в якому кожне місто представить свої унікальні туристичні локацiї.

Мicто Миколаїв включено до проєкту «Міста України – відновимо український туризм разом».

Також в межах конференції презентували найкращі світові практики в галузі туризму під час коронавірусу (Іспанія, Німеччина, Італія, Польща).

Представники Європейського банку реконструкції та розвитку представили оновлену Дорожню мапу конкурентоспроможного розвитку галузі туризму в Україні в умовах пандемії COVID-19 та її наслідків для українського туризму.

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До участі в конференції долучилися представники міських структурних підрозділів, відповідальних за туризм, з усієї України, громадськості та вітчизняної туристичної спільноти.

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Все по темі:

Туризм, Херсон, Одеса, Миколаїв, Внутрішній туризм.

Автор:

Телеграф
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