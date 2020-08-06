Непал відкриває Еверест для туристів

Найвища вершина світу – гора Еверест – знову відкриється для мандрівників цієї осені після того, як альпінізм в Непалі було призупинено в березні через пандемію коронавірусу. Влада Непалу знову відкрили прийом заявок на сходження на Еверест. Туристів у країні готові приймати з середини серпня, походи і скелелазіння дозволять запустити з вересня. Всі бажаючі підкорити Еверест можуть зробити це в осінньому сезоні, який триватиме з вересня по листопад 2020-го.

Зазначається, що королівство 30 липня оголосило про початок видавання дозволів на підкорення піку, як й інших гір Гімалаїв, якраз до відкриття осіннього сезону сходження, що триває з вересня до листопада.

Непал, де розташовано вісім з 14 найвищих вершин світу, наприкінці липня скасував загальнонаціональний карантин, а також оголосив, що готелі та ресторани можуть відкритися за умови дотримання протиепідемічних заходів, а казино, спа, салони краси та тренажерні зали залишаються закритими. Міжнародне та внутрішнє авіасполучення планують відновити 17 серпня.

З 1,2 мільйона щорічних відвідувачів третина зазвичай приїздить восени, тому країна сподівається, що відкриття гір допоможе залежній від туризму місцевій економіці, яка зазнала значних втрат через пандемію.

Через те, що не було потреби в послугах щодо організації сходжень у популярні для альпінізму місяці – квітень та травень, – близько 200 тисяч шерпів, гідів та носильників залишилися без роботи, що призвело до втрати мільйонів доларів. У травні до Непалу прибули лише 30 іноземних туристів, як порівняти з 70 тисячами за аналогічний період 2019-го.

Для того щоб отримати дозвіл на трекінг альпіністи повинні надати:

Заповнити онлайн-форму заявки (трекера),

Надати копію паспорта,

Надати копію діючої візи, достатньої для покриття днів трекінгу,

Список імен треккеров,

Програма трекінгу,

Сходження на гору організовує спеціалізоване агентство, тому альпіністам варто надати гарантійний лист агентства, Угода з агентством,

Свідоцтво про проходження податкового контролю Trekking Agency,

Документи, що стосуються страхування треккеров (іноземних громадян) і непальського персоналу, що супроводжує треккеров,

Ліцензія Міністерства туризму, культури та цивільної авіації на право ведення Трекінгові бізнесу,

Ліцензія, видана Nepal Rastra Bank, роздільна обмін іноземної валюти,

Свідоцтво про реєстрацію постійного номера рахунку,

Ваучер банківської оплати (зборів) за вирішення.

Станом на 6 серпня кількість підтверджених випадків захворювання на COVID-19 у Непалі становить 21 750 осіб, з них 65 – летальні.

Еверест — найвища вершина земної кулі, розташована в Гімалаях на кордоні Китаю і Непалу. Її висота становить 8848,43 метри над рівнем моря.

Еверест, як найвища вершина Азії й Землі, входить до складу альпіністського проекту «Сім вершин».

Цікаві факти

1996 року шерп Анг Ріта побував на вершині вдесяте (без кисневих балонів). Його рекорд через чотири роки перевершив інший житель Непалу — шерп Аппа Тенцінг, що досяг вершини 21 раз.

2001 року сходження на Еверест здійснив сліпий американець Ерік Вайгенмаєр (Erik Weihenmayer). На той час він підкорив усі найвищі гірські піки на всіх семи континентах. «Піднявшись на сім найвищих гір семи континентів, я сподіваюся довести людям, що мета, яка може здаватися недосяжною, насправді цілком досяжна», — сказав у своїй заяві Вайгенмаєр.

25 травня 2008 року 76-річний непалець Мін Бахадур Шерхан дійшов до вершини, і став найстарішою людиною, що була на вершині Евересту.

І, як стало відомо, 22 травня 2013 року цей рекорд побив 80-річний японець Юїтіро Міура (англ. Yuichiro Miura), який успішно здійснив спробу повернути позиції в книзі «Рекордів Гіннеса» і став найстарішою людиною, яка зуміла досягти вершини Евересту на даний час.

Бо у 2003 році саме він, Юїтіро Міура в 70-річному віці був найстарішою людиною, що підкорила Джомолунгму, і його досягнення було включено до книги рекордів.

22 травня 2010 вершину підкорив 13-річний американець Джордан Ромеро, який здійснив сходження разом з батьком. До цього рекорд належав 15-річній Мін Кіпа Шерпа.