Ямайка: десятка цікавих фактів про батьківщину Боба Марлі

Ямайка - далекий острів в Карибському морі. Щедра природа наділила його неймовірними красотами, які залучають масу туристів, які хочуть повалятися на білосніжних ямайських пляжах і викупатися в теплому морі.

Щорічно 6 серпня Ямайка святкує національне свято - День незалежності, встановлений на честь річниці проголошення незалежності Ямайки від Великобританії в 1962 році. Цей день відзначається на острові гуляннями та феєрверками.

На честь свята пропонуємо вам відкрити для себе десятку фактів про Ямайку, яких ви, швидше за все, ще не знали, а заодно помилуватися видами прекрасного острова і, можливо, вибрати напрямок для наступної відпустки.

1. Ямайка була першою британською колонією, в якій в 1688 році почала працювати поштова служба.

2. Представниці Ямайки тричі ставали переможницями конкурсу Міс Світу.

3. На Ямайці народжується найбільше в світі двійнят, трійнят і інших близнюків.

4. Манчестерський гольф клуб на Ямайці, заснований в 1868 році - найстаріший в західній півкулі.

5. Так звана "птаха-лікар" (або вимпелохвостий колібрі) - національний символ Ямайки - мешкає тільки на цьому острові.

6. Найшвидші чоловік і жінка планети - звичайно ж, ямайські бігуни.

7. Ямайка стала першою тропічною країною, команда якої брала участь в зимових олімпійських іграх. Старання ямайської команди бобслея були оцінені по достоїнству і навіть надихнули творців фільму "Cool Runnings".

8. Прапор Ямайки - єдиний в світі, в якому не використовується жоден з квітів триколора (білий, синій і червоний). Кольори ямайського прапора символізують девіз: "Труднощі є, але земля зелена і сонце сяє".

9. Порт Ройял на Ямайці раніше називали "самим міцним містом на Землі".

10. Ямайка - перша країна західної півкулі, в якій в 1845 році була побудована залізниця. Навіть раніше, ніж в США.