Українська авіакомпанія запускає рейси на європейський курорт: нові умови і ціни

В Україні запускають ще один авіанапрям - рейси в Албанію, які буде здійснювати компанія SkyUp. З Києва в албанську Тірану можна полетіти, починаючи з 25 квітня. А вже з травня - інформує прес-служба авіаперевізника - стартують рейси з аеропортів Запоріжжя, Львова та Харкова.

З Києва до Албанії можна буде полетіти щочетверга та щонеділі, а вартість квитка буде стартувати від 2015 грн. У цьому ж ціновому діапазоні продаватимуть квитки і в аеропортах інших українських міст.

Відзначимо, що зараз Албанія відкрита для туристів. Втім, після повернення в Україну потрібно буде зробити ПЛР-тест або ж відправитися на самоізоляцію, скориставшись додатком "Дія".

Тим часом в Туреччині на тлі триваючого зростання випадків інфікування коронавірусом і летальних випадків, викликаних COVID-19, прийнято рішення про посилення карантинних обмежень. Нагадаємо, ресторанам і кафе дозволили роботу в будні, але тільки з максимальною заповненістю в 50%. Міста в провінціях "червоної зони" будуть у вихідні йти в тотальний локдаун. Таких провінцій в Туреччині 58 (з 81).