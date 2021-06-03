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Четвер, 03.06.2021
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Туреччина посилила умови в'їзду для українських туристів: які документи потрібно перевести на англійську
Туреччина посилила умови в'їзду для українських туристів: які документи потрібно перевести на англійську

Туреччина посилила умови в'їзду для українських туристів: які документи потрібно перевести на англійську

Туреччина посилила умови в'їзду для українських туристів: які документи потрібно перевести на англійську
Оновлено 16:19 Сьогодні Телеграф

У зв'язку зі світовою пандемією коронавірусу Туреччина намагається убезпечити своїх громадян і повертає вимогу про наявність негативного результату ПЛР-тесту для туристів. Нові правила починають діяти вже в п'ятницю, 4 червня.

Про це інформує МЗС України.

Відтепер відпочити в Туреччині можна з ПЛР-тестом, зробленим протягом 72 годин до перетину кордону. В'їхати в країну можна і з іншими документами: сертифікатом про вакцинацію з датою не менше 14 днів до перетину кордону; довідкою про перенесення COVID-19 протягом останніх 6 місяців до перетину кордону; негативним експрес-тестом на антиген, зробленим протягом 48 годин до зльоту.

Повідомляється, що турецькі прикордонники вимагатимуть тільки один із зазначених документів, який повинен бути на англійській мові.

Варто відзначити, що транзитні пасажири, а також діти до 6 років і члени екіпажів від цих зобов'язань звільняються. У МЗС також нагадують, що для власної ж безпеки їхати в Туреччину потрібно з медичною страховкою.

Нагадаємо, українка відзначилася скандальною витівкою через те, що її не пустили на літак до Туреччини.

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Олена Волкова
Автор: Олена Волкова
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Пандемия, Туреччина, Умови, ПЛР-тест, Мандрівка.
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