Туреччина посилила умови в'їзду для українських туристів: які документи потрібно перевести на англійську

У зв'язку зі світовою пандемією коронавірусу Туреччина намагається убезпечити своїх громадян і повертає вимогу про наявність негативного результату ПЛР-тесту для туристів. Нові правила починають діяти вже в п'ятницю, 4 червня.

Про це інформує МЗС України.

Відтепер відпочити в Туреччині можна з ПЛР-тестом, зробленим протягом 72 годин до перетину кордону. В'їхати в країну можна і з іншими документами: сертифікатом про вакцинацію з датою не менше 14 днів до перетину кордону; довідкою про перенесення COVID-19 протягом останніх 6 місяців до перетину кордону; негативним експрес-тестом на антиген, зробленим протягом 48 годин до зльоту.

Повідомляється, що турецькі прикордонники вимагатимуть тільки один із зазначених документів, який повинен бути на англійській мові.

Варто відзначити, що транзитні пасажири, а також діти до 6 років і члени екіпажів від цих зобов'язань звільняються. У МЗС також нагадують, що для власної ж безпеки їхати в Туреччину потрібно з медичною страховкою.

Нагадаємо, українка відзначилася скандальною витівкою через те, що її не пустили на літак до Туреччини.