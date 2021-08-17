Топ-5 нескладних рецептів випічки з яблуками

П'ять простих і дуже смачних рецептів випічки з яблуками на Яблучний Спас.

Традиційно 19 серпня відзначається велике свято врожаю — Яблучний Спас. І вже з назви можна зрозуміти, що в цей день особливу роль відіграють саме яблука.

Яблука вважаються символом родючості і щасливого сімейного життя. На Яблучний Спас прийнято освячувати фрукти в церкви і готувати з них різні страви.

"Телеграф" пропонує Вам ознайомитися з п'ятьма простими і дуже смачними рецептами випічки з яблуками.

Насипний яблучний пиріг "Три склянки"

Інгредієнти:

Яблука — 1,5 кг (1,25 кг натертих яблук)

Масло вершкове 72,5% — 150 г

Борошно — 1 склянка 200 мл (130 г)

Крупа манна — 1 склянка (160 г)

Цукор — 1 стакан (180 г)

Розпушувач — 2 ч. Ложки (10 г)

Цукор ванільний — 1 пакетик

Сіль — 1 щіпка

Приготування:

Духовку включити для розігріву до 180 градусів.

Змішати борошно, цукор, манну крупу, розпушувач, ванільний цукор і сіль. Розділити суміш сухих інгредієнтів на 4 рівні частини.

Яблука вибирайте обов'язково кислі і соковиті, інакше пиріг може не вийти. Натерти яблука на крупній тертці (вага натертої маси — 1,25 кг). Розділити яблука на 3 частини (сік не зливати!). За бажанням до яблук можна додати лимонний сік, цедру лимона, корицю.

Дно і боки форми для випікання вистелити пергаментом. Першим шаром викласти в форму рівномірно частина сухої суміші. Потім викласти шар яблук і так чергувати, утрамбовуючи яблучні шари. Останній шар — суха суміш.

Зверху викласти м'яке вершкове масло і рівномірно розподілити його по всій поверхні. Якщо масло добре охолоджене (підморожене), натерти його на крупній тертці.

Випікати насипний пиріг з яблуками в розігрітій духовці при 180 градусах до рум'яної скоринки зверху. Готовому пирогу дати повністю охолонути і дістати з форми.

Лінивий яблучний штрудель

Інгредієнти:

Лаваш тонкий — 3 листа

Яблука — 3-5 шт. (В залежності від розміру)

Родзинки — 70-100 г

Цукор — приблизно 100 г

Рослинна олія — 50-100 мл

Приготування:

Промийте родзинки, залийте окропом і залиште на 10-15 хвилин, після чого злийте воду. Яблука очистіть і натріть на крупній тертці. Якщо яблука занадто соковиті, зайвий сік можна злити.

Змішайте терті яблука з родзинками.

Лаваш, якщо він великий, розріжте навпіл, а якщо немає — залиште як є. Кожен лист лаваша змастіть злегка з одного боку олією (за допомогою пензлика) і посипте приблизно 1 ст.л. цукру.

Розподіліть по всьому листу яблучну начинку і скрутіть рулетом.

Розігрійте духовку до 180 градусів. Розкладіть рулети-штруделі яблучні з лаваша на деко (можна покрити деко папером для випічки). Змастіть зверху маслом і посипте злегка цукром, для смаку і краси.

Надішліть штруделі в духовку до рум'янцю — приблизно на 20 хвилин при температурі 180 градусів.

Ватрушки з яблуками

Інгредієнти:

Для тіста:

Борошно — приблизно 550 г

Молоко (тепле) — 250 мл

Масло вершкове (розм'якшене) — 50 г

Яйце — 1 шт.

Білок яєчний — 1 шт.

Олія — 1 ст. л.

Цукор — 100 г

Дріжджі сухі — 7 г

Сіль — 0,5 ч. Л.

Ванільний цукор (за бажанням) — 1 ч. Л.

Для яблучної начинки:

Яблука — 700 г (4-5 шт.)

Цукор — 2 ст. л.

Кориця мелена (за бажанням) — 1 ч. Л.

Масло вершкове — 30 г

Для змазування і посипання ватрушок:

Жовток — 1 шт.

Молоко — 1 ст. л.

Мигдальні пелюстки (за бажанням)

Приготування:

У мисці змішати тепле молоко, дріжджі, цукор. Додати 1 яйце і 1 яєчний білок, сіль. За бажанням для аромату можна додати ванільний цукор. Все добре перемішати.

Додати просіяне борошно (450 г, може знадобитися більше), перемішати ложкою. При необхідності додати ще борошна. Потім додати м'яке вершкове масло і замісити тісто. Вимішувати тісто протягом 7 хвилин.

Додати трохи рослинної олії (1 ст. Л.) І зібрати тісто в кулю. Миску з тістом накрити поліетиленовою плівкою і залишити в теплі на 1,5 години для підйому.

Яблука очистити від шкірки, видалити серцевини і нарізати невеликими шматочками.

На розігріту сковороду викласти вершкове масло, яблука, цукор. За бажанням для аромату і смаку можете додати корицю. Готувати на невеликому вогні, щоб яблука стали м'якими, але не перетворилася в пюре. Зняти з вогню, перекласти в миску і дати охолонути.

Тісто розрізати на невеликі шматочки. Сформувати кульки. Викласти кульки тесту на деко, застелене пергаментним папером, на відстані 4-5 см один від одного. Кожна кулька притиснути долонею. Накрити рушником і залишити на 30 хвилин.

В середині кожної булочки зробити поглиблення за допомогою склянки, дно склянки для цього вмочити в борошно.

Жовток змішати з 1 ст. ложкою молока і змастити акуратно цією сумішшю ватрушки.

Наповнити поглиблення приготовленої яблучної начинки, приблизно по 1 ст. ложці. Якщо є бажання, зверху посипати мигдальними пелюстками.

Випікати ватрушки з яблуками в заздалегідь розігрітій духовці при температурі 180 градусів 20-25 хвилин, до рум'яного кольору.

Яблучний рулет на згущеному молоці

Інгредієнти:

Для тіста:

Згущене молоко — 150 г

Яйця — 2 шт.

Масло рослинне рафіноване — 25 г

Борошно — 60 г (0,5 склянки об'ємом 200 мл)

Розпушувач — 1 ч. Ложка

Крохмаль кукурудзяний — 15 г

Сіль — 1 щіпка

Ванілін — на кінчику ножа

Для начинки:

Яблука — 450 г (3 шт.)

Масло вершкове — 25 г

Цукор тростинний — 1 ст. ложка

Цукор — 1-2 ст. ложки (при необхідності)

Кориця мелена — 0,5 ч. Ложки

Сік лимона — 2 ч. Ложки

приготування:

Прямокутну форму для випічки застеліть пергаментом і розкладіть по поверхні вершкове масло невеликими шматочками. Духовку розігрійте до 180 градусів.

Два яблука очистіть від шкірки — зніміть її тонко гострим ножем. Очищені яблука натріть на крупній тертці прямо на пергамент, серцевини викиньте.

Зверху розподіліть коричневий цукор і корицю. Якщо яблука занадто кислі — додайте одну-дві столові ложки білого цукру. Поставте деко з яблуками в розігріту духовку на 10 хвилин.

Поки готується начинка для рулету, зробіть тісто. Яйця з сіллю з'єднайте в глибокій мисці і перемішайте віночком. Влийте в миску згущене молоко і рослинну олію, перемішайте. Додайте просіяне борошно, розпушувач і кукурудзяний крохмаль.

Тим часом яблука на деку виділили сік і стали м'якими. Сік не зливайте — він послужить просоченням для бісквіта.

Залийте рідким тестом всю поверхню гарячої яблучної начинки. Випікайте корж з яблуками 18-20 хвилин при 180 градусах, до рум'яного кольору. Перевіряйте готовність загостреною дерев'яною паличкою — після протикання готового коржа вона залишиться сухою.

Покладіть на гарячу поверхню рулету ще один лист пергаменту, а зверху — дерев'яну дощечку відповідного розміру. Форму (деко) переверніть, а потім зніміть з коржа.

Акуратно зніміть пергамент. Завдяки соку він відмінно відстає від яблук. Використовуючи нижній пергамент, щільно скрутіть рулет. Дайте рулету повністю охолонути в пергаменті. Зніміть пергамент, і перекладіть рулет з яблуками на тарілку і присипте його цукровою пудрою.

Яблучний рулет на згущеному молоці можна прикрасити листочками свіжого базиліку або м'яти.

Яблучний пиріг на швидку руку

Інгредієнти:

Яблука — 2-3 шт. (350-500 г)

Яйце — 1 шт.

Молоко — 120 г

Масло вершкове розтоплене — 30-40 г

Цукор — 70 г + 1-2 ст. ложки

Ванільний цукор — 10 г

Борошно — 160 г (1 склянка місткістю 250 мл)

Розпушувач — 1 ч. Ложка з гіркою

Сіль — ¼ ч. Ложки

Цедра лимона терта (за бажанням) — 0,5-1 ч. Ложка

Приготування:

Яйце, молоко і розтоплене вершкове масло повинні бути кімнатної температури. До яйця додати цукор (70 г), ванільний цукор і сіль. Збити до просвітлення. Додати молоко, половину розтопленого вершкового масла (20 г) і цедру лимона. Цедру лимона можна не додавати, якщо її немає.

Борошно змішати з розпушувачем, додати в яєчно-молочну суміш. Перемішати тісто до однорідності.

Яблука очистити від шкірки (за бажанням) і серцевинок. Нарізати яблука тонкими часточками.

Вилити тісто в роз'ємну форму для випічки, вистелену пергаментом. У тісто втопити часточки яблук вертикально. Чим більше яблук піде в пиріг, тим смачніше він вийде.

Зверху посипати цукром (1-2 ст. Ложки) і полити розтопленим маслом (10-20 г).

Випікати яблучний пиріг в духовці, заздалегідь прогрітій до 180 градусів, 30-40 хвилин. Готовність пирога перевірити дерев'яною шпажкою, вона повинна виходити без залишків сирого тесту.

Перш ніж діставати пиріг з форми, дати йому охолонути приблизно 15 хвилин.