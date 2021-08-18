Традиційна шарлотка з яблуками: топ-3 рецепта пирога
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Спеціально до Яблучного Спаса пропонуємо Вам ознайомитися з декількома рецептами шарлотки з яблуками.
Шарлотка з яблуками — один з найпопулярніших пирогів у всьому світі. Він неймовірно смачний і його дуже легко приготувати. Попри свою простоту, рецептів приготування шарлотки можна знайти величезну кількість.
Оскільки на носі Яблучний Спас, в який заведено готувати щось яблучне, "Телеграф" пропонує Вам ознайомитися з трьома цікавими рецептами шарлотки — на сметані, з грушами та сиром.
Шарлотка з яблуками на сметані
Інгредієнти:
- вершкове масло — 15 г
- манна крупа — 100 г + трохи для підготовки форми
- лимон — 1 шт.
- зелені яблука — 6 шт.
- борошно — 60 г
- мелена кориця — 1 ч. л.
- мелений імбир — 1 ч. л.
- розпушувач — 2 ч. л.
- сіль — на кінчику ножа
- яйця — 4 шт.
- цукор — 200 г
- сметана жирністю 25-30% — 200 г
приготування:
Підготуйте форму діаметром 24-26 см для випікання шарлотки з яблуками на сметані. Для цього змастіть місткість маслом і посипте манною великої. Приберіть підготовлену форму в холодильник до використання.
Приготуйте начинку для шарлотки. Лимон вимийте і висушіть паперовим рушником. Дрібної теркою зніміть з плоду шар цедри, потім розріжте на половинки і вичавіть сік.
Яблука для шарлотки вимийте і очистіть. Розріжте плоди на четвертинки, і видаліть насіння. М'якуш наріжте великими кубиками і перемішайте з лимонним соком. Викладіть в підготовлену форму і знову приберіть в холодильник.
Приготуйте тісто для шарлотки. Терту лимонну цедру перемішайте в мисці з манною крупою, борошном, корицею, імбиром, розпушувачем, і сіллю. Яйця збийте з цукром міксером в піну. Додайте сметану і перемішайте.
Яєчно-сметанну масу з’єднайте з борошняною і залийте тестом яблука в формі. Випікайте 40 хвилин при 200 ° C. Дайте трохи охолонути і викладіть шарлотку з яблуками з форми на тарілку.
Ароматна шарлотка з яблуками і грушами
Інгредієнти:
- 3 яйця
- 1 ст. борошна
- 1 ст. цукру
- щіпка харчової соди
- 3 великих яблука
- 2 великі груші
приготування:
Яйця розбити і гарненько збити з цукром до міцної піни. Додати борошно, харчову соду, збити. Яблука очистити від шкірки, нарізати на шматочки. Викласти їх на форму і залити тестом. Зверху прикрасити часточками груш по колу.
Поставити в розігріту до 180 градусів духовку і випікати 30-35 хвилин.
Сирна шарлотка з яблуками
Інгредієнти:
- родзинки — 60-70 г
- яйця — 4 шт.
- цукор — 160-180 г
- мелена кориця — 1 ч. л.
- сир 9% — 100 г
- борошно — 30-50 г
- розпушувач — 1/2 ч. л.
- сіль — на кінчику ножа
- яблука середнього розміру — 4 шт.
- вершкове масло 10 г
- панірувальні сухарі — 60 г
приготування:
Приготуйте тісто для ніжної сирної шарлотки з яблуками. Для цього родзинки вимийте і складіть в миску. Залийте гарячою водою і залиште на 10 хвилин. Потім викладіть на паперовий рушник і дайте обсохнути.
Яйця для шарлотки збийте міксером з цукром у великій глибокій мисці до отримання пишної маси однорідної консистенції. Додайте мелену корицю і ретельно перемішайте.
Сир розімніть вилкою. Влийте в нього кілька столових ложок збитих з цукром яєць і перемішайте віночком до отримання грошової маси. Додайте її в велику миску з солодкою сумішшю, що залишилась. Збийте.
Борошно просійте з сіллю і розпушувачем через часте сито. Поступово додайте в миску до яєчно-сирної маси і перемішайте до отримання гладкого тіста. Всипте родзинки. Ретельно перемішайте.
Для приготування шарлотки яблука вимийте і очистіть шкірку. Розріжте плоди на половинки, і видаліть серцевини з насінням. М'якуш наріжте часточками.
Духовку нагрійте до 180 ° C. Форму діаметром 24 см змастіть вершковим маслом і присипте панірувальними сухарями. Викладіть в неї тісто для ніжної сирної шарлотки з яблуками і обережно розрівняйте.
Зверху по тесту красиво розкладіть часточки яблук, злегка занурюючи їх в тісто. Випікайте ніжну шарлотку протягом 40 хвилин. Духовку вимкніть, пиріг залиште в духовці на 5-10 хвилин. Потім вийміть і дайте сирній Шарлотці з яблуками трохи охолонути.
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