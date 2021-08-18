Традиційна шарлотка з яблуками: топ-3 рецепта пирога

Спеціально до Яблучного Спаса пропонуємо Вам ознайомитися з декількома рецептами шарлотки з яблуками.

Шарлотка з яблуками — один з найпопулярніших пирогів у всьому світі. Він неймовірно смачний і його дуже легко приготувати. Попри свою простоту, рецептів приготування шарлотки можна знайти величезну кількість.

Оскільки на носі Яблучний Спас, в який заведено готувати щось яблучне, "Телеграф" пропонує Вам ознайомитися з трьома цікавими рецептами шарлотки — на сметані, з грушами та сиром.

Шарлотка з яблуками на сметані

Інгредієнти:

вершкове масло — 15 г

манна крупа — 100 г + трохи для підготовки форми

лимон — 1 шт.

зелені яблука — 6 шт.

борошно — 60 г

мелена кориця — 1 ч. л.

мелений імбир — 1 ч. л.

розпушувач — 2 ч. л.

сіль — на кінчику ножа

яйця — 4 шт.

цукор — 200 г

сметана жирністю 25-30% — 200 г

приготування:

Підготуйте форму діаметром 24-26 см для випікання шарлотки з яблуками на сметані. Для цього змастіть місткість маслом і посипте манною великої. Приберіть підготовлену форму в холодильник до використання.

Приготуйте начинку для шарлотки. Лимон вимийте і висушіть паперовим рушником. Дрібної теркою зніміть з плоду шар цедри, потім розріжте на половинки і вичавіть сік.

Яблука для шарлотки вимийте і очистіть. Розріжте плоди на четвертинки, і видаліть насіння. М'якуш наріжте великими кубиками і перемішайте з лимонним соком. Викладіть в підготовлену форму і знову приберіть в холодильник.

Приготуйте тісто для шарлотки. Терту лимонну цедру перемішайте в мисці з манною крупою, борошном, корицею, імбиром, розпушувачем, і сіллю. Яйця збийте з цукром міксером в піну. Додайте сметану і перемішайте.

Яєчно-сметанну масу з’єднайте з борошняною і залийте тестом яблука в формі. Випікайте 40 хвилин при 200 ° C. Дайте трохи охолонути і викладіть шарлотку з яблуками з форми на тарілку.

Ароматна шарлотка з яблуками і грушами

Інгредієнти:

3 яйця

1 ст. борошна

1 ст. цукру

щіпка харчової соди

3 великих яблука

2 великі груші

приготування:

Яйця розбити і гарненько збити з цукром до міцної піни. Додати борошно, харчову соду, збити. Яблука очистити від шкірки, нарізати на шматочки. Викласти їх на форму і залити тестом. Зверху прикрасити часточками груш по колу.

Поставити в розігріту до 180 градусів духовку і випікати 30-35 хвилин.

Сирна шарлотка з яблуками

Інгредієнти:

родзинки — 60-70 г

яйця — 4 шт.

цукор — 160-180 г

мелена кориця — 1 ч. л.

сир 9% — 100 г

борошно — 30-50 г

розпушувач — 1/2 ч. л.

сіль — на кінчику ножа

яблука середнього розміру — 4 шт.

вершкове масло 10 г

панірувальні сухарі — 60 г

приготування:

Приготуйте тісто для ніжної сирної шарлотки з яблуками. Для цього родзинки вимийте і складіть в миску. Залийте гарячою водою і залиште на 10 хвилин. Потім викладіть на паперовий рушник і дайте обсохнути.

Яйця для шарлотки збийте міксером з цукром у великій глибокій мисці до отримання пишної маси однорідної консистенції. Додайте мелену корицю і ретельно перемішайте.

Сир розімніть вилкою. Влийте в нього кілька столових ложок збитих з цукром яєць і перемішайте віночком до отримання грошової маси. Додайте її в велику миску з солодкою сумішшю, що залишилась. Збийте.

Борошно просійте з сіллю і розпушувачем через часте сито. Поступово додайте в миску до яєчно-сирної маси і перемішайте до отримання гладкого тіста. Всипте родзинки. Ретельно перемішайте.

Для приготування шарлотки яблука вимийте і очистіть шкірку. Розріжте плоди на половинки, і видаліть серцевини з насінням. М'якуш наріжте часточками.

Духовку нагрійте до 180 ° C. Форму діаметром 24 см змастіть вершковим маслом і присипте панірувальними сухарями. Викладіть в неї тісто для ніжної сирної шарлотки з яблуками і обережно розрівняйте.

Зверху по тесту красиво розкладіть часточки яблук, злегка занурюючи їх в тісто. Випікайте ніжну шарлотку протягом 40 хвилин. Духовку вимкніть, пиріг залиште в духовці на 5-10 хвилин. Потім вийміть і дайте сирній Шарлотці з яблуками трохи охолонути.