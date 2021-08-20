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Паста Амосова — рецепт найкориснішої суміші для серця

Автор
Т. Кармазіна
Дата публікації
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Автор
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Паста Амосова — рецепт найкориснішої суміші для серця Новина оновлена 20 серпня 2021, 09:26
Паста Амосова

Паста Амосова готується з суміші сухофруктів.

У той час, як у всьому світі бушує пандемія коронавіруса, а число інфікованих в Україні знову почало збільшуватись з кожним днем, саме час зміцнити власний імунітет унікальною вітамінної сумішшю, рецепт якої був розроблений великим українським лікарем Миколою Амосовим. Особливо корисно вживати таку пасту тим, у кого є проблеми з серцем.

Як зробити вітамінний комплекс — читайте в матеріалі "Телеграфа".

Інгредієнти:

  • курага — 250 г;
  • родзинки з винограду темних сортів - 250 г;
  • чорнослив сушений (не в’ялений) — 250 г;
  • інжир — 250 г;
  • волоський горіх — 1 стакан
  • лимон — 1 шт .;
  • мед натуральний — (польовий, гірський, луговий, квітковий, травневий) — 250 г ;.

Спосіб приготування:

Сухофрукти промити і пропустити через м’ясорубку або подрібнити в блендері. Горіхи очистити, розмолоти або нарізати. Лимони вимити, нарізати на шматочки, вийняти кісточки і перемолоти в блендері. Всі інгредієнти з’єднати, залити медом і перемішати.

Всі корисні властивості вітамінної пасти зберігаються протягом 2 місяців в умовах холодильника. З метою зміцнення імунітету та профілактики пасту варто приймати по 1 ст. л. 2 рази на день.

Раніше "Телеграф" писав, які корисні властивості інжиру.

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