Паста Амосова — рецепт найкориснішої суміші для серця

Паста Амосова готується з суміші сухофруктів.

У той час, як у всьому світі бушує пандемія коронавіруса, а число інфікованих в Україні знову почало збільшуватись з кожним днем, саме час зміцнити власний імунітет унікальною вітамінної сумішшю, рецепт якої був розроблений великим українським лікарем Миколою Амосовим. Особливо корисно вживати таку пасту тим, у кого є проблеми з серцем.

Як зробити вітамінний комплекс — читайте в матеріалі "Телеграфа".

Інгредієнти:

курага — 250 г;

родзинки з винограду темних сортів - 250 г;

чорнослив сушений (не в’ялений) — 250 г;

інжир — 250 г;

волоський горіх — 1 стакан

лимон — 1 шт .;

мед натуральний — (польовий, гірський, луговий, квітковий, травневий) — 250 г ;.

Спосіб приготування:

Сухофрукти промити і пропустити через м’ясорубку або подрібнити в блендері. Горіхи очистити, розмолоти або нарізати. Лимони вимити, нарізати на шматочки, вийняти кісточки і перемолоти в блендері. Всі інгредієнти з’єднати, залити медом і перемішати.

Всі корисні властивості вітамінної пасти зберігаються протягом 2 місяців в умовах холодильника. З метою зміцнення імунітету та профілактики пасту варто приймати по 1 ст. л. 2 рази на день.

Раніше "Телеграф" писав, які корисні властивості інжиру.