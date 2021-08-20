Смачна сирна запіканка: як приготувати десерт з яблуками
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Запіканка з сиру — це завжди смачно, корисно і ситно!
Помиляється той, хто думає, що все корисне не може бути смачним. Цей десерт тому доказ.
"Телеграф" ділиться простим рецептом сирної запіканки з яблуками, який можна подавати зі сметаною, натуральним йогуртом, рідким медом, згущеним молоком, варенням або розтопленим шоколадом.
Інгредієнти:
- 500г сиру
- 4 великих яйця
- 100г цукру або меду
- 60г борошна
- 60г манної крупи
- 1 ч.л. розпушувача
- щіпка меленої кориці
- 300г яблук
- вершкове масло — для змащування форми
Як приготувати:
- Яблука помити, очистити від шкірки і насіння. Нарізати кубиками або тонкими скибочками.
- Духовку розігріти до 200 С.
- У великій мисці збити міксером яйця, цукор, манну крупу, борошно, розпушувач, сир і корицю. В кінці додати яблука і розмішати ложкою.
- Форму для випічки змастити маслом і викласти в неї тісто. Розрівняти поверхню лопаткою.
- Зменшити нагрів до 180 С і поставити форму в духовку. Готувати близько 40 хвилин або до золотистого кольору. Перед подачею охолодити.
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