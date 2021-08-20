Рус

Смачна сирна запіканка: як приготувати десерт з яблуками

Автор
Т. Кармазіна
Дата публікації
Читати російською
Автор
122
Смачна сирна запіканка: як приготувати десерт з яблуками Новина оновлена 20 серпня 2021, 14:55
Сирна запіканка

Запіканка з сиру — це завжди смачно, корисно і ситно!

Помиляється той, хто думає, що все корисне не може бути смачним. Цей десерт тому доказ.

"Телеграф" ділиться простим рецептом сирної запіканки з яблуками, який можна подавати зі сметаною, натуральним йогуртом, рідким медом, згущеним молоком, варенням або розтопленим шоколадом.

Інгредієнти:

  • 500г сиру
  • 4 великих яйця
  • 100г цукру або меду
  • 60г борошна
  • 60г манної крупи
  • 1 ч.л. розпушувача
  • щіпка меленої кориці
  • 300г яблук
  • вершкове масло — для змащування форми

Як приготувати:

  1. Яблука помити, очистити від шкірки і насіння. Нарізати кубиками або тонкими скибочками.
  2. Духовку розігріти до 200 С.
  3. У великій мисці збити міксером яйця, цукор, манну крупу, борошно, розпушувач, сир і корицю. В кінці додати яблука і розмішати ложкою.
  4. Форму для випічки змастити маслом і викласти в неї тісто. Розрівняти поверхню лопаткою.
  5. Зменшити нагрів до 180 С і поставити форму в духовку. Готувати близько 40 хвилин або до золотистого кольору. Перед подачею охолодити.
Гужва, Шарій і ватажок бойовиків "ДНР": проти кого ввели нові санкції РНБО
Україна
Гужва, Шарій і ватажок бойовиків "ДНР": проти кого ввели нові санкції РНБО
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Гужва, Шарій і ватажок бойовиків "ДНР": проти кого ввели нові санкції РНБО
Гужва, Шарій і ватажок бойовиків "ДНР": проти кого ввели нові санкції РНБО
Дата публікації
Категорія
"Україна — понад усе! Путін — Х**ло!" Ексклюзивне відео з репетиції параду в Києві
"Україна — понад усе! Путін — Х**ло!" Ексклюзивне відео з репетиції параду в Києві
Дата публікації
Категорія
Анастасія Приходько: Я 7 років не виступаю на державних концертах до Дня незалежності. Коли побачила список артистів, була шокована
Анастасія Приходько: Я 7 років не виступаю на державних концертах до Дня незалежності. Коли побачила список артистів, була шокована
Дата публікації
Категорія
Думаю, Конгрес США ще не сказав свого останнього слова щодо запуску "Північного потоку-2" — радниця голови "Нафтогазу"
Думаю, Конгрес США ще не сказав свого останнього слова щодо запуску "Північного потоку-2" — радниця голови "Нафтогазу"
Дата публікації
Категорія
Живете невідповідно до своїх достатків — платіть податки: в Україні створюють систему стеження за доходами громадян
Живете невідповідно до своїх достатків — платіть податки: в Україні створюють систему стеження за доходами громадян