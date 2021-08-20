Смачна сирна запіканка: як приготувати десерт з яблуками

Запіканка з сиру — це завжди смачно, корисно і ситно!

Помиляється той, хто думає, що все корисне не може бути смачним. Цей десерт тому доказ.

"Телеграф" ділиться простим рецептом сирної запіканки з яблуками, який можна подавати зі сметаною, натуральним йогуртом, рідким медом, згущеним молоком, варенням або розтопленим шоколадом.

Інгредієнти:

500г сиру

4 великих яйця

100г цукру або меду

60г борошна

60г манної крупи

1 ч.л. розпушувача

щіпка меленої кориці

300г яблук

вершкове масло — для змащування форми

Як приготувати: