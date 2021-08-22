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Мариновані огірки в кетчупу чилі на зиму: як приготувати

Автор
Т. Кармазіна
Дата публікації
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Автор
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Мариновані огірки в кетчупу чилі на зиму: як приготувати Новина оновлена 22 серпня 2021, 07:21
Мариновані огірки з кетчупом

Такі огірки виходять хрусткими і дуже смачними.

Смак цієї заготовки виходить дійсно незвичайним і зовсім не гострим (як можна було б припустити раніше). Але це можна поправити, якщо в саму банку ще "підкинути" хорошого червоного гострого перцю. Хрусткі, "міцненькі", трохи солодкуваті, і незмінно неймовірно смачні!

Інгредієнти:

На 1 л банку: кріп кілька гілочок (або одне суцвіття), листок хрону, 2-3 зубки часнику, перець горошком, лавровий лист.

На 4 л банки: 6 склянок води (1,2 л), склянка цукру, склянка оцту, 2 ст. л. солі (з гіркою), 150 г кетчупу "Чілі".

Приготування:

Зелень, часник помити і скласти на дно в банки (можна листя смородини). Потім — огірки (також ретельно помиті, можна додатково замочити на кілька годин для "хрусткості"). Додати спеції.

Приготувати маринад: закип’ятити воду і додати туди цукор, сіль, оцет, кетчуп і трохи проварити.

Залити огірки в банках гарячим маринадом. Після цього банку з огірками встановити в каструлю, на дно якої покласти або дерев’яне кружальце або просто рушник і залити до горлечка банки водою. Довести до кипіння і стерилізувати огірки приблизно 15-20 хвилин (до зміни кольору). Дістати банки і закатати металевими кришками (переверніть готову заготовку догори дном і укутайте до повного охолодження).

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