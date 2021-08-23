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"Супер пісний майонез": незвичайний рецепт від Володимира Ярославського (фото, відео)

Автор
Т. Кармазіна
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Автор
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"Супер пісний майонез": незвичайний рецепт від Володимира Ярославського (фото, відео) Новина оновлена 23 серпня 2021, 10:30
Пісний майонез з шовкового тофу

Суддя "МастерШефа" поділився рецептом пісного майонезу з шовковистого тофу.

Суддя кулінарного проекту "МастерШеф" Володимир Ярославський, який раніше поділився рецептом ледачих вареників з сиром, розповів, як приготувати смачний пісний майонез, який не зашкодить фігурі. До того ж зараз йде Успенський піст, і така заправка ідеально підійде для тих, хто його дотримується.

"Пару років тому на піст у мене випадково вийшов надзвичайний і майже справжній майонез, тільки з шовковистого тофу — це вид дуже мʼякого цього соєвого продукту", — розповів в Інстаграмі шеф-кухар.

Інгредієнти:

  • 350 г тофу шовковистого
  • 130 г оливкової олії ніжної
  • 12 г лимонного соку
  • сіль за смаком
  • 10 г естрагону
  • 25 г петрушки
  • 20 г часнику конфі

Приготування:

У склянці зануреним блендером добре збити всі продукти. Замість петрушки листочкі, я взяв пасту з петрушки — залишається після зеленого масла — але ви можете додавати свіжу.

А тепер найцікавіше — замість естрагону можна взяти тільки петрушку, або тільки кріп, або, наприклад пасту Каррі, або спеції до Том Ям, або тахінну пасту, або в’ялені томати. Кожен раз у вас буде новий смак.

Використовувати можна як майонез або як соус в холодні пісні або звичайні страви — пісний Олівʼє, в зелені салати, до печених корінців або з іншими овочами.

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