"Супер пісний майонез": незвичайний рецепт від Володимира Ярославського (фото, відео)
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Суддя "МастерШефа" поділився рецептом пісного майонезу з шовковистого тофу.
Суддя кулінарного проекту "МастерШеф" Володимир Ярославський, який раніше поділився рецептом ледачих вареників з сиром, розповів, як приготувати смачний пісний майонез, який не зашкодить фігурі. До того ж зараз йде Успенський піст, і така заправка ідеально підійде для тих, хто його дотримується.
"Пару років тому на піст у мене випадково вийшов надзвичайний і майже справжній майонез, тільки з шовковистого тофу — це вид дуже мʼякого цього соєвого продукту", — розповів в Інстаграмі шеф-кухар.
Інгредієнти:
- 350 г тофу шовковистого
- 130 г оливкової олії ніжної
- 12 г лимонного соку
- сіль за смаком
- 10 г естрагону
- 25 г петрушки
- 20 г часнику конфі
Приготування:
У склянці зануреним блендером добре збити всі продукти. Замість петрушки листочкі, я взяв пасту з петрушки — залишається після зеленого масла — але ви можете додавати свіжу.
А тепер найцікавіше — замість естрагону можна взяти тільки петрушку, або тільки кріп, або, наприклад пасту Каррі, або спеції до Том Ям, або тахінну пасту, або в’ялені томати. Кожен раз у вас буде новий смак.
Використовувати можна як майонез або як соус в холодні пісні або звичайні страви — пісний Олівʼє, в зелені салати, до печених корінців або з іншими овочами.
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