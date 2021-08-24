Чудова овочева закуска на зиму: топ-3 рецепта лечо

Перевірені рецепти приготування смачного лечо.

Лечо — відмінна овочева закуска на зиму, яку люблять мільйони. Приділіть трохи часу влітку для приготування цієї страви і смак найтеплішої пори року залишиться з Вами і взимку, коли Ви відкриєте баночку заготовленого лечо.

"Телеграф" пропонує Вам ознайомитися з трьома простими рецептами приготування лечо: з кабачків і болгарського перцю, в мультиварці і морквою.

Лечо з кабачків і болгарського перцю

Інгредієнти:

кабачки 0,5 кг.

помідори 0,5 кг.

перець болгарський 0,5 кг.

морква 250 гр.

цибуля ріпчаста 100 гр.

часник 1 зубчик

масло рослинне 75 мл.

оцет 9 мл.

сіль 15 гр.

цукор 0,5 ст.л.

приготування:

Моркву ріжемо тонкою соломкою, цибулю півкільцями, кабачки — брусочками, болгарський перець — соломкою, середнього розміру. З помідор знімаємо шкірку, попередньо зробивши в кожній помідорі надрізи і обшпаривши окропом. Після цього подрібнюємо помідори в блендері або за допомогою м’ясорубки.

Каструлю ставимо на середній вогонь, вливаємо частину рослинної олії, на якому до м’якості доводимо цибулю і моркву. Потім додаємо рослинну олію при необхідності, болгарський перець і кабачки, солимо і тушкуємо приблизно 5 хвилин.

Через 5 хвилин додаємо кашку з помідорів, подрібнений через прес часник і цукровий пісок. Через 15 хвилин додаємо в лечо оцет і тушкуємо вміст каструлі ще 5 хвилин.

Приготовлені овочі відправляємо в заздалегідь простерилізовані банки, накриваємо їх кришками і ставимо їх в перевернутому вигляді і накривши при цьому їх ковдрою. Даємо їм повністю охолонути.

Лечо в мультиварці

Інгредієнти:

Червоний солодкий перець — 4 шт.

Помаранчевий перець — 3 шт.

Зелений солодкий перець — 1 шт.

помідори — 3 шт.

Каперси — 2 ст. л.

Часник — 2 зубчики

Оливкова олія — 4 ст. л.

Маслини — 20 шт.

Петрушка — 4 гілочки

Сіль за смаком

Перець — за смаком

приготування:

Солодкий перець і помідори вимити, потім добре обсушити паперовим рушником. Часник очистити. Перець розрізати на половинки, видалити насіння. Перець нарізати соломкою. Помідори розрізати на половинки і видалити серединку з насінням. М'якуш нарізати смужками. Часник розчавити.

В мультиварці розігріти масло, покласти часник і в режимі «Жарка» обсмажити 1 хв. Додати перці, посолити, поперчити і перемішати. Закрити кришку і готувати в режимі "Гасіння" 2 години.

Петрушку промити, подрібнити, перемішати з каперсами, маслинами і додати в мультиварку. Поставити лечо на режим «Підігрів». Хвилин через десять викласти закуску і дати трохи охолонути.

Лечо з морквою на зиму

Інгредієнти:

морква — 1 кг

помідор середнього розміру — 3 кг

рослинна олія (краще оливкова) — 200 мл

цукор — 150 г

червоний винний оцет — 0,25 склянки

сіль — 2 ст. л.

солодкий перець — 2 кг

приготування:

Моркву очистити і натерти на крупній тертці. Перці вимити, розрізати навпіл і видалити серцевину. М'якуш нашаткувати широкою соломкою. Помідори для лечо вимити, опустити на 1 хв. в киплячу воду, потім відкинути на друшляк і обдати холодною водою. Зняти з помідорів шкірку. М'якуш подрібнити в пюре.

У велику каструлю помістити томатне пюре і терту моркву. Довести до кипіння, додати масло, цукор і сіль. Добре перемішати і варити на середньому вогні, час від часу помішуючи, 30 хв.

У каструлю з овочами додати нарізаний перець. Акуратно перемішати і готувати лечо на слабкому вогні 20 хв. Періодично помішувати, щоб овочі не пригоріли.

Влити в каструлю з лечо оцет і перемішати ложкою. Зняти з вогню. Розкласти гаряче лечо з морквою по сухим стерилізованих банках і накрити кришками (не влаштовувати!).

У великій ємності закип’ятити воду. Обережно помістити всередину банки з лечо та стерилізувати 5 хв. Переставити банки з лечо на стіл, накрити пледом і залишити на 24 ч.

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