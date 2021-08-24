Чудова овочева закуска на зиму: топ-3 рецепта лечо
- Автор
- 25
Перевірені рецепти приготування смачного лечо.
Лечо — відмінна овочева закуска на зиму, яку люблять мільйони. Приділіть трохи часу влітку для приготування цієї страви і смак найтеплішої пори року залишиться з Вами і взимку, коли Ви відкриєте баночку заготовленого лечо.
"Телеграф" пропонує Вам ознайомитися з трьома простими рецептами приготування лечо: з кабачків і болгарського перцю, в мультиварці і морквою.
Лечо з кабачків і болгарського перцю
Інгредієнти:
- кабачки 0,5 кг.
- помідори 0,5 кг.
- перець болгарський 0,5 кг.
- морква 250 гр.
- цибуля ріпчаста 100 гр.
- часник 1 зубчик
- масло рослинне 75 мл.
- оцет 9 мл.
- сіль 15 гр.
- цукор 0,5 ст.л.
приготування:
Моркву ріжемо тонкою соломкою, цибулю півкільцями, кабачки — брусочками, болгарський перець — соломкою, середнього розміру. З помідор знімаємо шкірку, попередньо зробивши в кожній помідорі надрізи і обшпаривши окропом. Після цього подрібнюємо помідори в блендері або за допомогою м’ясорубки.
Каструлю ставимо на середній вогонь, вливаємо частину рослинної олії, на якому до м’якості доводимо цибулю і моркву. Потім додаємо рослинну олію при необхідності, болгарський перець і кабачки, солимо і тушкуємо приблизно 5 хвилин.
Через 5 хвилин додаємо кашку з помідорів, подрібнений через прес часник і цукровий пісок. Через 15 хвилин додаємо в лечо оцет і тушкуємо вміст каструлі ще 5 хвилин.
Приготовлені овочі відправляємо в заздалегідь простерилізовані банки, накриваємо їх кришками і ставимо їх в перевернутому вигляді і накривши при цьому їх ковдрою. Даємо їм повністю охолонути.
Лечо в мультиварці
Інгредієнти:
- Червоний солодкий перець — 4 шт.
- Помаранчевий перець — 3 шт.
- Зелений солодкий перець — 1 шт.
- помідори — 3 шт.
- Каперси — 2 ст. л.
- Часник — 2 зубчики
- Оливкова олія — 4 ст. л.
- Маслини — 20 шт.
- Петрушка — 4 гілочки
- Сіль за смаком
- Перець — за смаком
приготування:
Солодкий перець і помідори вимити, потім добре обсушити паперовим рушником. Часник очистити. Перець розрізати на половинки, видалити насіння. Перець нарізати соломкою. Помідори розрізати на половинки і видалити серединку з насінням. М'якуш нарізати смужками. Часник розчавити.
В мультиварці розігріти масло, покласти часник і в режимі «Жарка» обсмажити 1 хв. Додати перці, посолити, поперчити і перемішати. Закрити кришку і готувати в режимі "Гасіння" 2 години.
Петрушку промити, подрібнити, перемішати з каперсами, маслинами і додати в мультиварку. Поставити лечо на режим «Підігрів». Хвилин через десять викласти закуску і дати трохи охолонути.
Лечо з морквою на зиму
Інгредієнти:
- морква — 1 кг
- помідор середнього розміру — 3 кг
- рослинна олія (краще оливкова) — 200 мл
- цукор — 150 г
- червоний винний оцет — 0,25 склянки
- сіль — 2 ст. л.
- солодкий перець — 2 кг
приготування:
Моркву очистити і натерти на крупній тертці. Перці вимити, розрізати навпіл і видалити серцевину. М'якуш нашаткувати широкою соломкою. Помідори для лечо вимити, опустити на 1 хв. в киплячу воду, потім відкинути на друшляк і обдати холодною водою. Зняти з помідорів шкірку. М'якуш подрібнити в пюре.
У велику каструлю помістити томатне пюре і терту моркву. Довести до кипіння, додати масло, цукор і сіль. Добре перемішати і варити на середньому вогні, час від часу помішуючи, 30 хв.
У каструлю з овочами додати нарізаний перець. Акуратно перемішати і готувати лечо на слабкому вогні 20 хв. Періодично помішувати, щоб овочі не пригоріли.
Влити в каструлю з лечо оцет і перемішати ложкою. Зняти з вогню. Розкласти гаряче лечо з морквою по сухим стерилізованих банках і накрити кришками (не влаштовувати!).
У великій ємності закип’ятити воду. Обережно помістити всередину банки з лечо та стерилізувати 5 хв. Переставити банки з лечо на стіл, накрити пледом і залишити на 24 ч.
Раніше, "Телеграф" писав, як приготувати швидкі малосольні огірки в пакеті.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-