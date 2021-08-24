Швидкий пиріг, медовик і рулетики: рецепти найсмачнішої випічки до Горіхового Спаса
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Горіховий Спас традиційно святкують в кінці літа, 29 серпня.
У неділю, 29 серпня, православні віруючі святкують Третій Спас, який ще називають Горіховим. Свято відзначається після Першого (Медового) і Другого (Яблучного) Спасів.
Горіховий Спас встановлений церквою на честь перенесення з Едеси до Константинополя Нерукотворного образу Ісуса Христа. Горіховим він називається тому, що в цей час дозрівали лісові горіхи, і їх можна було заготовляти і освячувати в храмах. Як правило, парафіяни укладали в свої кошики різного виду горіхи, однак не заборонялося додавати і яблука, мед і навіть овочі.
На Горіховий Спас гріх не приготувати смачні десерти з горіхами. "Телеграф" ділиться з вами простими рецептами швидкого пирога, медовика і солодких рулетиков з горіхами, які будуть до смаку всім членам сім’ї, особливо дітям.
Швидкий пиріг з волоськими горіхами
Інгредієнти:
- 140 грамів 82.5% вершкового масла
- 180 грамів цукру
- 1 яйце
- 5 грамів ванільного цукру
- 7 грамів розпушувача
- 280 грамів борошна
- 100 грамів сметани
Приготування:
Основа пирога:
Вершкове масло викласти в сотейник і поставити на плиту. Дочекатися поки масло повністю розтопиться.
Варити масло поки воно не стане сильно кипіти і пінитися (10-15 хвилин). Масло має стати темного кольору.
До розтопленого масла додати цукор і перемішати. Дати масі трохи охолонути.
Після охолодження маси додати одне яйце і ванільний цукор.
Збивати на високій швидкості, до утворення пишної маси. Додати сметану.
У масу просіяти борошно і розпушувач.
Тісто має вийде досить м’яким, густим і гладким.
Начинка:
Смажені волоські горіхи дрібно порубати ножем, додати корицю і цукор.
Викласти половину тіста і розподілити лопаткою по формі. Зверху викласти половину начинки.
Викласти тісто і присипати начинкою.
Випікати при 170 С. Час випічки залежить від вашої форми. Воно може варіюватися від 40-60 хвилин.
Медовий торт з горіхами
Інгредієнти:
- 200 гр. цукру
- 100 гр. вершкового масла
- 2 столові ложки рідкого меду
- 2 яйця
- 1 чайна ложка соди
- 300-400 гр. борошна
Для крему:
- 300 гр. вершкового масла
- 1 банка згущеного молока
- 100 гр. волоських горіхів
Шоколадна глазур:
- 3 ст.л. какао-порошку
- 3 ст.л. цукру
- 3 ст.л. молока
- 1,5 ст.л. рафінованої олії
Приготування:
Щоб приготувати Медовий торт з горіхами, потрібно на водяну баню встановити каструльку. Покласти в неї масло, всипати цукор і влити мед. Помішуючи, нагрівати суміш до однорідності. Цукор повинен частково розчинитися. Додати соду і перемішати масу протягом 1 хвилини.
Зняти каструльку, по одному додати яйця, добре розмішуючи. Поступово всипати борошно, постійно перемішуючи суміш спочатку ложкою, а потім руками. Тісто має бути не твердим. Сформувати кулю і перекласти на тарілку. Прибрати на холод на 30 хвилин.
Потім розділити тісто на 10 рівних частин і розкачати їх в тонкі круглі пласти. Перенести розкачане тісто на змащений олією лист. Наколоти виделкою. Випікати коржі для Медового торта при температурі 200 градусів протягом 3-5 хвилин до коричневого кольору.
Зняти гарячі медові коржі на велику дошку, обрізати по формі майбутнього торта медовик. Коржі укласти стопкою один на одного і повністю остудити. Обрізки від коржів зберегти. Потім подрібнити їх в дрібну крихту для посипання торта.
Поки коржі остигають, потрібно приготувати крем для Медового торта.
Щоб приготувати крем для Медового торта (медовика), потрібно подрібнити горіхи в не дуже дрібну крихту. Вершкове масло кімнатної температури збити до пишності. Потім невеликими порціями ввести згущене молоко. В самому кінці додати горіхову крихту і перемішати до однорідності.
Готуємо крем:
Остигнули медові коржі перешарувати кремом, крім верхнього. Укласти коржі з кремом один на одного, формуючи торт. Залишками крему обмазати боки торта і акуратно обсипати крихтою від коржів.
Верх Медового торта залити шоколадною глазур’ю.
Готуємо шоколадну глазур:
У каструльці змішати цукор і какао. Додати молоко, перемішати до однорідності. Влити масло, знову перемішати. Поставити на середній вогонь і, помішуючи, дати закипіти. Поварити до того, як суміш почне густіти. Відразу зняти з вогню, дати трохи охолонути і залити верх торта.
Дати торту настоятися спочатку кілька годин при кімнатній температурі, потім помістити в холодильник мінімум на ніч.
Медові рулетики з горіхами
Інгредієнти:
- яйце — 2 шт.
- цукор — 250 г
- маргарин або вершкове масло — 200 г
- мед — 2 ст.л.
- сода гашена в лимонній кислоті — 1 ч.л.
- борошно — 4-5 ст.
Для начинки:
- грецькі горіхи
- цукор
- масло рослинне
Приготування:
Яйця розтираємо з цукровим піском. Маргарин або вершкове масло нарізаємо на шматочки. Змішуємо з невеликою кількістю борошна. За допомогою ножа або руками розтираємо масло і борошно в крихту. Потім з’єднуємо з яєчно-цукрової сумішшю. Перемішуємо до однорідної маси. Додаємо мед. Соду гасимо в лимонній кислоті. Всі інгредієнти перемішуємо. Всипаємо ще борошно і замішуємо тісто. Тісто не липне до рук і добре розкочується. Відправляємо тісто в холодильник на 30 хвилин. Волоські горіхи подрібнюємо за допомогою кухонного ножа. Всипаємо в горіхи 2-3 ст.л. цукру. Перемішуємо. Тісто виймаємо з холодильника. Розкачуємо в тонкий пласт. За допомогою кулінарного пензлика змащуємо пласт рослинним маслом. Посипаємо сумішшю горіхів з цукром. Звертаємо в щільний рулет. Потім рулет нарізаємо на однакові шматочки потрібним вам розміром. Викладаємо підготовлені для випікання рулетики на деко, змащене маслом. Відправляємо в духовку, розігріту до 200 градусів, на 20-30 хвилин.
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