Горіховий Спас традиційно святкують в кінці літа, 29 серпня.

У неділю, 29 серпня, православні віруючі святкують Третій Спас, який ще називають Горіховим. Свято відзначається після Першого (Медового) і Другого (Яблучного) Спасів.

Горіховий Спас встановлений церквою на честь перенесення з Едеси до Константинополя Нерукотворного образу Ісуса Христа. Горіховим він називається тому, що в цей час дозрівали лісові горіхи, і їх можна було заготовляти і освячувати в храмах. Як правило, парафіяни укладали в свої кошики різного виду горіхи, однак не заборонялося додавати і яблука, мед і навіть овочі.

На Горіховий Спас гріх не приготувати смачні десерти з горіхами. "Телеграф" ділиться з вами простими рецептами швидкого пирога, медовика і солодких рулетиков з горіхами, які будуть до смаку всім членам сім’ї, особливо дітям.

Швидкий пиріг з волоськими горіхами

Інгредієнти:

140 грамів 82.5% вершкового масла

180 грамів цукру

1 яйце

5 грамів ванільного цукру

7 грамів розпушувача

280 грамів борошна

100 грамів сметани

Швидкий пиріг з волоськими горіхами

Приготування:

Основа пирога:

Вершкове масло викласти в сотейник і поставити на плиту. Дочекатися поки масло повністю розтопиться.

Варити масло поки воно не стане сильно кипіти і пінитися (10-15 хвилин). Масло має стати темного кольору.

До розтопленого масла додати цукор і перемішати. Дати масі трохи охолонути.

Після охолодження маси додати одне яйце і ванільний цукор.

Збивати на високій швидкості, до утворення пишної маси. Додати сметану.

У масу просіяти борошно і розпушувач.

Тісто має вийде досить м’яким, густим і гладким.

Начинка:

Смажені волоські горіхи дрібно порубати ножем, додати корицю і цукор.

Викласти половину тіста і розподілити лопаткою по формі. Зверху викласти половину начинки.

Викласти тісто і присипати начинкою.

Випікати при 170 С. Час випічки залежить від вашої форми. Воно може варіюватися від 40-60 хвилин.

Медовий торт з горіхами

Медовий торт з горіхами

Інгредієнти:

200 гр. цукру

100 гр. вершкового масла

2 столові ложки рідкого меду

2 яйця

1 чайна ложка соди

300-400 гр. борошна

Для крему:

300 гр. вершкового масла

1 банка згущеного молока

100 гр. волоських горіхів

Шоколадна глазур:

3 ст.л. какао-порошку

3 ст.л. цукру

3 ст.л. молока

1,5 ст.л. рафінованої олії

Приготування:

Щоб приготувати Медовий торт з горіхами, потрібно на водяну баню встановити каструльку. Покласти в неї масло, всипати цукор і влити мед. Помішуючи, нагрівати суміш до однорідності. Цукор повинен частково розчинитися. Додати соду і перемішати масу протягом 1 хвилини.

Зняти каструльку, по одному додати яйця, добре розмішуючи. Поступово всипати борошно, постійно перемішуючи суміш спочатку ложкою, а потім руками. Тісто має бути не твердим. Сформувати кулю і перекласти на тарілку. Прибрати на холод на 30 хвилин.

Потім розділити тісто на 10 рівних частин і розкачати їх в тонкі круглі пласти. Перенести розкачане тісто на змащений олією лист. Наколоти виделкою. Випікати коржі для Медового торта при температурі 200 градусів протягом 3-5 хвилин до коричневого кольору.

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Зняти гарячі медові коржі на велику дошку, обрізати по формі майбутнього торта медовик. Коржі укласти стопкою один на одного і повністю остудити. Обрізки від коржів зберегти. Потім подрібнити їх в дрібну крихту для посипання торта.

Поки коржі остигають, потрібно приготувати крем для Медового торта.

Щоб приготувати крем для Медового торта (медовика), потрібно подрібнити горіхи в не дуже дрібну крихту. Вершкове масло кімнатної температури збити до пишності. Потім невеликими порціями ввести згущене молоко. В самому кінці додати горіхову крихту і перемішати до однорідності.

Готуємо крем:

Остигнули медові коржі перешарувати кремом, крім верхнього. Укласти коржі з кремом один на одного, формуючи торт. Залишками крему обмазати боки торта і акуратно обсипати крихтою від коржів.

Верх Медового торта залити шоколадною глазур’ю.

Готуємо шоколадну глазур:

У каструльці змішати цукор і какао. Додати молоко, перемішати до однорідності. Влити масло, знову перемішати. Поставити на середній вогонь і, помішуючи, дати закипіти. Поварити до того, як суміш почне густіти. Відразу зняти з вогню, дати трохи охолонути і залити верх торта.

Дати торту настоятися спочатку кілька годин при кімнатній температурі, потім помістити в холодильник мінімум на ніч.

Медові рулетики з горіхами

Медові рулетики з горіхами

Інгредієнти:

яйце — 2 шт.

цукор — 250 г

маргарин або вершкове масло — 200 г

мед — 2 ст.л.

сода гашена в лимонній кислоті — 1 ч.л.

борошно — 4-5 ст.

Для начинки:

грецькі горіхи

цукор

масло рослинне

Приготування:

Яйця розтираємо з цукровим піском. Маргарин або вершкове масло нарізаємо на шматочки. Змішуємо з невеликою кількістю борошна. За допомогою ножа або руками розтираємо масло і борошно в крихту. Потім з’єднуємо з яєчно-цукрової сумішшю. Перемішуємо до однорідної маси. Додаємо мед. Соду гасимо в лимонній кислоті. Всі інгредієнти перемішуємо. Всипаємо ще борошно і замішуємо тісто. Тісто не липне до рук і добре розкочується. Відправляємо тісто в холодильник на 30 хвилин. Волоські горіхи подрібнюємо за допомогою кухонного ножа. Всипаємо в горіхи 2-3 ст.л. цукру. Перемішуємо. Тісто виймаємо з холодильника. Розкачуємо в тонкий пласт. За допомогою кулінарного пензлика змащуємо пласт рослинним маслом. Посипаємо сумішшю горіхів з цукром. Звертаємо в щільний рулет. Потім рулет нарізаємо на однакові шматочки потрібним вам розміром. Викладаємо підготовлені для випікання рулетики на деко, змащене маслом. Відправляємо в духовку, розігріту до 200 градусів, на 20-30 хвилин.