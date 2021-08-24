Ліниві вареники з ягідної сметаною: рецепт від Євгена Клопотенка (відео)
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Відомий шеф-кухар поділився рецептом лінивих вареників з соусом із сметани і ягід.
Переможець п’ятого сезону популярного проекту "МастерШеф" Євген Клопотенко, який раніше поділився рецептом шарлотки з персиками, розповів, як приготувати смачні ліниві вареники з ягідної сметаною.
Український кулінар розмістив на своєму YouTube-каналі новий відеоурок.
"Ліниві вареники — одне з страв з дитинства, яке я просто обожнюю. Тому сьогодні хочу згадати смак свого дитинства, але в трохи поліпшеному варіанті. Це будуть ліниві вареники з соусом із сметани і ягід. Я взяв смородину і малину, ви ж можете вибрати будь-які, свіжі або заморожені. Такі ліниві вареники з сиром особливо подобаються дітям. Це чудовий рецепт, тому що це ліниві вареники, які завжди виходять смачними! ", — пише Клопотенко.
Порції: 2
Час підготовки: 10 хвилин
Час приготування: 10 хвилин
Інгредієнти:
- 300 г сиру 9%
- 1 яйце
- ½ ч. л. цукру
- 4 ст. л. борошна (+ ще 2 ст. л. для "підпила")
- ½ ч. л. солі
- цедра 1 лимона
Для ягідної сметани:
- 1 стакан сезонних ягід (малина і смородина)
- 1 стакан сметани
- 1 ст. л. цукрової пудри
Спосіб приготування:
Приготуйте тісто для лінивих вареників. Попередньо розімніть виделкою або за допомогою толкушки для картоплі 300 г сиру. Додайте ½ ч. л. солі, ½ ч. л. цукру, яйце і 4 ст. л. муки.
Замісити м’яке тісто. Посипте стіл 2 ст. л. борошна для "підпилу" і розкачайте ковбаску з тіста товщиною близько 3 см.
Наріжте ліниві вареники товщиною приблизно по 1,5 см.
Відваріть ліниві вареники в підсоленій воді протягом 2-3 хвилин. Вони повинні спливти на поверхню води.
Приготуйте ягідну сметану. Для цього викладіть в миску 1 стакан сезонних ягід. Євген Клопотенко використовував для цього рецепта малину і смородину, але можна вибрати ягоди за смаком.
Всипте в миску з ягодами 1 ст. л. цукрової пудри, щоб трохи підсолодити.
Додайте 1 склянку сметани. Перебити сметану з сезонними ягодами за допомогою блендера.
При подачі ліниві вареники полийте ягідною сметаною і додайте для аромату цедру лимона, натерту на дрібній тертці.
Раніше Євген Клопотенко насмішив користувачів мережі кулінарним мемом про український борщ.
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