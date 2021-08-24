Відомий шеф-кухар поділився рецептом лінивих вареників з соусом із сметани і ягід.

Переможець п’ятого сезону популярного проекту "МастерШеф" Євген Клопотенко, який раніше поділився рецептом шарлотки з персиками, розповів, як приготувати смачні ліниві вареники з ягідної сметаною.

Український кулінар розмістив на своєму YouTube-каналі новий відеоурок.

"Ліниві вареники — одне з страв з дитинства, яке я просто обожнюю. Тому сьогодні хочу згадати смак свого дитинства, але в трохи поліпшеному варіанті. Це будуть ліниві вареники з соусом із сметани і ягід. Я взяв смородину і малину, ви ж можете вибрати будь-які, свіжі або заморожені. Такі ліниві вареники з сиром особливо подобаються дітям. Це чудовий рецепт, тому що це ліниві вареники, які завжди виходять смачними! ", — пише Клопотенко.

Порції: 2

Час підготовки: 10 хвилин

Час приготування: 10 хвилин

Інгредієнти:

300 г сиру 9%

1 яйце

½ ч. л. цукру

4 ст. л. борошна (+ ще 2 ст. л. для "підпила")

½ ч. л. солі

цедра 1 лимона

Для ягідної сметани:

1 стакан сезонних ягід (малина і смородина)

1 стакан сметани

1 ст. л. цукрової пудри

Спосіб приготування:

Приготуйте тісто для лінивих вареників. Попередньо розімніть виделкою або за допомогою толкушки для картоплі 300 г сиру. Додайте ½ ч. л. солі, ½ ч. л. цукру, яйце і 4 ст. л. муки.

Замісити м’яке тісто. Посипте стіл 2 ст. л. борошна для "підпилу" і розкачайте ковбаску з тіста товщиною близько 3 см.

Наріжте ліниві вареники товщиною приблизно по 1,5 см.

Відваріть ліниві вареники в підсоленій воді протягом 2-3 хвилин. Вони повинні спливти на поверхню води.

Приготуйте ягідну сметану. Для цього викладіть в миску 1 стакан сезонних ягід. Євген Клопотенко використовував для цього рецепта малину і смородину, але можна вибрати ягоди за смаком.

Всипте в миску з ягодами 1 ст. л. цукрової пудри, щоб трохи підсолодити.

Додайте 1 склянку сметани. Перебити сметану з сезонними ягодами за допомогою блендера.

При подачі ліниві вареники полийте ягідною сметаною і додайте для аромату цедру лимона, натерту на дрібній тертці.

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