Сушимо, запікаємо та вимочуємо: рецепти смачних і корисних страв з яблук

Пропонуємо приготувати легкі та смачні страви з яблук.

Осінь — пора неймовірної кількості овочів та фруктів. Як відомо, ці продукти містять велику кількість клітковини, яка позитивно впоиває на здоров’я.

Одними з найпопулярніших фруктів є яблука. Про користь яблук говорять всі лікарі. Завдяки великому вмісту антиоксидантів, вітамінів і мінералів — це незамінний продукт.

Страви з яблук користуються популярністю серед господинь. Якщо ви ще не знаєте, що приготувати з них, не переживайте.

Пропонуємо добірку оригінальних рецептів, які легкі і швидкі в приготуванні.

Пастила з яблук

Смачними ласощами з яблук стане пастила. Її легко можна приготувати в домашніх умовах. Для приготування знадобиться всього лише три інгредієнта.

Рецепт пастили з яблук

Продукти

Яблука — 2,5 кг

Вода — 0,5 склянки

Цукор (за бажанням) — 0,5 склянки

Як приготувати:

Яблука розрізати на 4 частини і помістити в каструлю з нержавійки з товстим дном. Залити водою, накрити кришкою і варити 30 хвилин. Після чого злити зайву рідину і перетворити яблука в пюре. За бажанням додати цукор. Деко застелити харчовою плівкою і зверху розподілити яблучне пюре. Поставити в духовку на повільний вогонь з відчиненими дверцятами. Сушити пастилу з яблук протягом 10 годин з перервами. Згорнути пастилу з яблук в рулет, нарізати і посипати цукровою пудрою.

Яблучний штрудель

Це національне австрійське блюдо стане вишуканим десертом і порадує гостей.

Яблучний штрудель

Продукти

Тісто листкове бездріжджове — 250 г

Яблука — 500 г

Ізюм — 50 г

Горіхи волоські — 50 г

Цукор — 4 ст. ложки

Кориця — 0,5 ч. ложки

Яйце куряче — 1 шт.

Олія — для змазування тіста

Як приготувати

Яблука очистити і нарізати кубиками. Змішати їх з цукром, родзинками, горіхами та корицею. Готове тісто розрізати на 2 частини, розкачати. Викласти на тісто начинку, потім скачати рулет. Викласти на підготовлений лист (на пергамент). Змастити жовтком і зробити надрізи. Випікати 40 хвилин до золотистого кольору. Після того, як штрудель охолоне, порізати і посипати цукровою пудрою.

Яблука, мочені з медом

Такі яблука відрізняються чудовим насиченим смаком і дуже приємним ароматом. Цей спосіб заготівлі яблук на зиму відомий з незапам’ятних часів, затребуваний і зараз. Блюдо просте у виконанні, часу займає небагато, а зберігатися мочені яблучка можуть близько року.

Мочені яблука відрізняються чудовим насиченим смаком

Продукти

Яблука — скільки піде

Вода — 10л

Мед — 2 склянки

Сіль — 100г

Як приготувати

На дно посудини покласти яблука. Для приготування заливки розчинити у воді мед, сіль і кип’ятити 30 хв. Після залишити на 2-3 дня при кімнатній температурі, потім перенести в холодне місце при температурі 8-12°С. Готову продукцію зберігати в темному місці при температурі 4-8°С.

Про те, як приготувати оригінальні і смачні рецепти страв з кабачків на зиму, читайте в матеріалі "Телеграфа".