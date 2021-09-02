Сушимо, запікаємо та вимочуємо: рецепти смачних і корисних страв з яблук
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Пропонуємо приготувати легкі та смачні страви з яблук.
Осінь — пора неймовірної кількості овочів та фруктів. Як відомо, ці продукти містять велику кількість клітковини, яка позитивно впоиває на здоров’я.
Одними з найпопулярніших фруктів є яблука. Про користь яблук говорять всі лікарі. Завдяки великому вмісту антиоксидантів, вітамінів і мінералів — це незамінний продукт.
Страви з яблук користуються популярністю серед господинь. Якщо ви ще не знаєте, що приготувати з них, не переживайте.
Пропонуємо добірку оригінальних рецептів, які легкі і швидкі в приготуванні.
Пастила з яблук
Смачними ласощами з яблук стане пастила. Її легко можна приготувати в домашніх умовах. Для приготування знадобиться всього лише три інгредієнта.
Продукти
- Яблука — 2,5 кг
- Вода — 0,5 склянки
- Цукор (за бажанням) — 0,5 склянки
Як приготувати:
- Яблука розрізати на 4 частини і помістити в каструлю з нержавійки з товстим дном.
- Залити водою, накрити кришкою і варити 30 хвилин.
- Після чого злити зайву рідину і перетворити яблука в пюре.
- За бажанням додати цукор.
- Деко застелити харчовою плівкою і зверху розподілити яблучне пюре.
- Поставити в духовку на повільний вогонь з відчиненими дверцятами.
- Сушити пастилу з яблук протягом 10 годин з перервами.
- Згорнути пастилу з яблук в рулет, нарізати і посипати цукровою пудрою.
Яблучний штрудель
Це національне австрійське блюдо стане вишуканим десертом і порадує гостей.
Продукти
- Тісто листкове бездріжджове — 250 г
- Яблука — 500 г
- Ізюм — 50 г
- Горіхи волоські — 50 г
- Цукор — 4 ст. ложки
- Кориця — 0,5 ч. ложки
- Яйце куряче — 1 шт.
- Олія — для змазування тіста
Як приготувати
- Яблука очистити і нарізати кубиками. Змішати їх з цукром, родзинками, горіхами та корицею.
- Готове тісто розрізати на 2 частини, розкачати. Викласти на тісто начинку, потім скачати рулет.
- Викласти на підготовлений лист (на пергамент). Змастити жовтком і зробити надрізи. Випікати 40 хвилин до золотистого кольору.
- Після того, як штрудель охолоне, порізати і посипати цукровою пудрою.
Яблука, мочені з медом
Такі яблука відрізняються чудовим насиченим смаком і дуже приємним ароматом. Цей спосіб заготівлі яблук на зиму відомий з незапам’ятних часів, затребуваний і зараз. Блюдо просте у виконанні, часу займає небагато, а зберігатися мочені яблучка можуть близько року.
Продукти
- Яблука — скільки піде
- Вода — 10л
- Мед — 2 склянки
- Сіль — 100г
Як приготувати
- На дно посудини покласти яблука.
- Для приготування заливки розчинити у воді мед, сіль і кип’ятити 30 хв.
- Після залишити на 2-3 дня при кімнатній температурі, потім перенести в холодне місце при температурі 8-12°С.
- Готову продукцію зберігати в темному місці при температурі 4-8°С.
Про те, як приготувати оригінальні і смачні рецепти страв з кабачків на зиму, читайте в матеріалі "Телеграфа".
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